Buslinie verändert – Straßen gesperrt

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Die Verkehrsgesellschaft Meißen teilt mit, dass es aufgrund zahlreicher Straßensperrungen zum Moritzburger Schlosstriathlon am Sonnabend und Sonntag zu Änderungen auf der Buslinie 458 kommt. Sie kann zwischen Großenhain und Moritzburg bzw. entgegengesetzt nicht über den Linienweg verkehren. Alle Haltestellen zwischen Großenhain-Herrmannstraße und Moritzburg-Roßmarkt entfallen damit, so die VGM.

Die Straßensperrungen am Sonnabend von 7.45 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag von 9.45 Uhr bis 16.30 Uhr müssen auch von den Verkehrsteilnehmern beachtet werden, zum Beispiel, wenn sie am Sonnabendnachmittag nach Reinersdorf zum Chor-Festkonzert in die Kirche wollen. Gesperrt ist die Ortslage Naunhof mit Einbahnstraßenregelung bzw. Vollsperrung Richtung Ebersbach. In Ebersbach ist die Hauptstraße zwischen Naunhofer und Bärwalder Straße laut Gemeinde mit Einbahnstraßenregelung teilweise gesperrt.(SZ/krü)

