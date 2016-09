Buslinie 302 fährt weiter anders In Radeberg bleibt die Schillerstraße weiter gesperrt.

Die Schillerstraße in Radeberg bleibt gesperrt. © Rene Plaul

Die Schillerstraße in Radeberg bleibt noch bis Freitag zwischen Juri-Gagarin-Straße und Freiligrath-Straße gesperrt. Das teilt der Regionalverkehr Dresden mit. Deshalb wird die Linie 302 nach wie vor in beiden Richtungen über Kolpingstraße umgeleitet. Die Haltestelle Juri-Gagarin-Straße entfällt. Die Haltestelle Robert-Blum-Weg wird auf die Kolpingstraße verlegt. Die Haltestelle Georg-Büchner-Straße zieht an die Einmündung Freiligrath-Straße. (szo)

