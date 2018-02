Business-Frühstück für Unternehmen An dem kostenfreien Angebot können alle Unternehmen aus Ottendorf-Okrilla teilnehmen.

Ottendorfer Unternehmer sind zum Treff eingeladen. © Thorsten Eckert

Ottendorf-Okrilla. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden lädt am kommenden Donnerstag, dem 1. März, alle Unternehmer und Existenzgründer aus Ottendorf-Okrilla zu einem kostenfreien Business-Frühstück ein. Beginn ist um 8 Uhr in der Gaststätte Jägerklause (Am Schmerlenteich 1). Gegen 10 Uhr wird die Veranstaltung ihren Ausklang finden. Wer an dem Angebot der IHK teilnimmt, den erwarten neben dem leckeren Frühstück unter anderem aktuelle Informationen der Gemeinde, die Bürgermeister Michael Langwald persönlich vorträgt. Zudem soll es Informationen zur Sicherung der Unternehmen geben und ein Notfallhandbuch vorgestellt werden. Grit Fischer, Referentin der IHK, spricht zudem zum Thema langfristige Planung von Unternehmensnachfolgern. Im Anschluss bleibt noch Zeit für Diskussionen, Fragen und dem Austausch untereinander.

Für eine bessere Planung bittet die IHK um telefonische Anmeldung in der Kamenzer Geschäftsstelle: 03578 374100. Wem es schriftlich lieber ist, der kann auch eine kurze Mail zur Anmeldung schreiben: service.kamenz@dresden.ihk.de. (ste)

