Bushaltestellen werden umgebaut Wer in Freital zu Aldi oder Rewe will, muss deshalb einen kleinen Umweg in Kauf nehmen.

© Baldauf

Am Montag hat die Stadt Freital mit dem Umbau der Bushaltestelle Dresdner Straße/Bürgerstraße begonnen. Wie die Stadt mitteilt, werden die Haltestellen bis voraussichtlich 23. Dezember in beide Richtungen saniert und behindertengerecht ausgebaut. Die beiden Ersatzhaltestellen befinden sich etwa 100 Meter stadtauswärts.

Auch Autofahrer müssen sich während der Bauzeit auf Änderungen einstellen. So müssen die Fahrspuren der Dresdner Straße teils gesperrt und verschwenkt werden. Außerdem haben die Bauarbeiten Auswirkungen für die Zufahrt zu Aldi und Rewe: Aus Richtung Tharandt ist die Linksabbiegerspur zu beiden Märkten gesperrt. Alternativ wird der Verkehr über die Semmelweisstraße und die Bürgerstraße umgeleitet. Weil deshalb dort mehr Verkehr zu erwarten ist, wird die Ampelanlage an der Bürgerstraße entsprechend angepasst, kündigt die Stadt an. Die beiden Haltestellen an der Bürgerstraße sind zwei von insgesamt fünf, die die Stadt bis Anfang Juni 2017 umbauen will. Auch die Haltestellen an der Schachtstraße sollen in beide Richtungen ausgebaut werden. Am Platz des Handwerks wird der Haltepunkt stadtauswärts saniert. Laut Stadt hat sich an den Haltestellen das Pflaster gesetzt oder gehoben, dadurch sind tiefe Dellen entstanden. Für eine bessere Stabilität plant die Stadt, die Pflasterflächen mit Beton zu verfugen. Um den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, sollen spezielle Betonprofile, sogenannte Kombiborde, verbaut werden. (SZ/cb)

