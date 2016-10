Bushaltestellen werden umgebaut Bis Sommer 2017 werden fünf weitere Haltestellen in der Stadt Freital barrierefrei gestaltet. Die Arbeiten beginnen schon bald.

In Freital werden fünf Bushaltestellen an der Dresdner Straße barrierefrei umgebaut. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Stadt Freital gestaltet weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet behindertengerecht um. Das hat der Technische und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Demnach werden fünf Haltestellen an der Dresdner Straße saniert und gleichzeitig barrierefrei ausgebaut. Betroffen sind die Haltestellen Schachtstraße und Bürgerstraße, die in beiden Fahrtrichtungen saniert werden. Am Platz des Handwerks nimmt sich die Stadt die Haltestelle stadtauswärts vor.

Laut Stadtverwaltung hat sich an den Haltestellen das Pflaster gesetzt oder gehoben, es sind tiefe Dellen entstanden. In der Vergangenheit sind deshalb bereits Notreparaturen nötig gewesen. Für eine bessere Stabilität plant die Stadt deshalb, die Pflasterflächen mit Beton zu verfugen. Um den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, sollen spezielle Betonprofile, sogenannte Kombiborde, verbaut werden.

Der Baustart ist für den 14. November geplant. Dann werden die Haltestellen etappenweise bis zum 10. Juni umgebaut. Laut Rathaus wird es nötig sein, während der Arbeiten eine Fahrspur der Dresdner Straße zu sperren, die Haltestellen werden so lange verlegt. Am Platz des Handwerks müssen die Busse wegen der Grüninsel eine Umleitung in Richtung Dresden über die Coschützer Straße und die Richard-Wagner-Straße fahren.

Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich auf rund 357 000 Euro, davon werden rund 340 000 Euro über Fördermittel vom Freistaat und dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe getragen.

In Freital gibt es aktuell 195 Haltestellen. Davon ist bislang mehr als ein Viertel mit Kombiborden barrierefrei ausgebaut worden. In den vergangenen Jahren wurden jährlich fünf Haltestellen behindertengerecht umgestaltet. Außerdem wurden einige Haltestellen im Zuge anderer Straßenbauvorhaben saniert.

zur Startseite