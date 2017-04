Bushaltestellen müssen warten Für den Neubau der Wartehäuser in Dürrröhrsdorf-Dittersbach ging nur ein Angebot ein – und das war zu teuer.

Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach will sieben Bushaltestellen erneuern lassen. © Dirk Zschiedrich

Für 115 000 Euro wollte die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach insgesamt sieben Bushaltestellen in ihren Ortsteilen erneuern lassen. Doch der Bauauftrag konnte am Donnerstagabend im Gemeinderat nicht vergeben werden. Nach der öffentlichen Ausschreibung war nur ein Angebot im Rathaus eingegangen – und das lag mit 145 000 Euro deutlich über der eingeplanten Summe. Da die Erneuerung der Bushaltestellen komplett über Fördermittel bezahlt werden soll, müssten die Gemeinde die 30 000 Euro Mehrkosten selbst tragen. Das ist nicht drin. Die Gemeinde will die Ausschreibung jetzt aufheben, erklärte Hauptamtsleiter Norbert Bläsner.

Zur Lösung des gibt es nun folgende Überlegung: Die Haltestelle an der Milchviehanlage am Abzweig Elbersdorf wird rausgestrichen, da sie relativ wenig genutzt wird. Die Erneuerung der übrigen sechs Haltestellen will die Gemeinde in einzelne Lose aufteilen. Dadurch erhofft sich die Verwaltung, dass mehr Angebote eingehen als zuvor bei dem einen Großauftrag.

Die alten Wartehäuschen sind teils mehr als marode. Einige könnten noch vor der neuen Auftragsvergabe abgerissen werden. „Zur Not werden wir das eine oder andere vom Bauhof demontieren lassen, bevor es vom Wind umgerissen wird“, sagte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) in der Sitzung.

