Bushaltestelle zerstört Ein Mercedes kommt in Bärenfels von der Straße ab und kracht in den Unterstand.

Der Mercedes hat die Haltestelle völlig demoliert. © Egbert Kamprath

Bärenfels. Nur noch eine Ruine blieb nach einem Unfall von einem Buswartehaus übrig. Ein Mercedes war am Mittwochnachmittag in die Haltestelle Bärenfels-Mühle an der B 170 gekracht. Sie befindet sich gegenüber dem Haus Waldwiese der Bürgerhilfe Sachsen. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen das Gebäude gefahren. Verletzt wurde niemand. Foto: Foto: Egbert Kamprath

