Bushaltestelle wird umgebaut Parkplätze sind in Hohnstein rar. Einige neue könnten noch an der Bushaltestelle Eiche entstehen. Gebaut wurde hier mehrmals.

An der Bushaltestelle Eiche in Hohnstein wurde immer wieder gebaut. Nächstes Jahr soll die Fläche weiter umgestaltet werden. © Steffen Unger

Das Thema Parken ist in Hohnstein ein Dauerbrenner. In der Innenstadt gibt es nicht viel Platz, neue Parkflächen anzulegen. Deshalb wird immer wieder nach anderen Lösungen gesucht. Schon seit einigen Jahren wird hier ein Parkkonzept schrittweise umgesetzt, um den großen Parkplatz Eiche zu entlasten. Die Stadt ließ unter anderem Haltespuren auf der Max-Jacob-Straße bauen. An der Kläranlage wurde ein Parkplatz angelegt und dieser dann in Etappen erweitert. Außerdem gibt es den Parkplatz Dresdner Straße am Ortsausgang Richtung Ehrenberg.

Allerdings wird dieser offenbar wenig genutzt, da es keinen Fußweg gibt und es entlang der ziemlich befahrenen Straße zu gefährlich ist. Da will die Stadt aber Abhilfe schaffen und das möglichst kostengünstig. Beim Bau des Straßenabschnittes zwischen Ehrenberg und Lohsdorf will die Stadt Hohnstein mit der Baufirma verhandeln, um das bei den Bauarbeiten anfallende Asphaltfräsgut zu erhalten. Davon soll ein Wanderweg von Meschkes Gasthaus bis zum Parkplatz Dresdner Straße befestigt werden. Ein Verfahren, welches in Hohnsteins schon mehrmals angewendet wurde. Somit soll es gelingen, den Parkplatz Dresdner Straße ebenfalls besser auszulasten und die Parksituation in der Innenstadt zu entspannen.

Geplant ist außerdem, im Jahre 2018 die Bushaltestelle An der Eiche unterhalb des Friedhofes weiter umzugestalten. Auch könnten noch einige zusätzliche Parkplätze entstehen. An der schrittweisen Umsetzung des Konzeptes für die Bushaltestelle arbeitet die Stadt schon einige Zeit. Zuletzt wurde noch ein 820 Quadratmeter großes Grundstück von einer Erbengemeinschaft abgekauft. Im Zuge des neuen Parkkonzeptes für die Stadt wurden bereits die Bushaltestelle entschärft und die Bus- und Parkspuren neu angelegt. Nun soll das Gelände weiter entwickelt werden.

