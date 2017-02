Bushaltestelle soll verlegt werden Der Weg zum Schulbus entlang der Kreisstraße nach Zabeltitz ist für die Grundschulkinder aus Görzig sehr gefährlich.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Bushaltestelle an der Straße nach Zabeltitz sollte weiter in den Ort hinein verlegt werden. Das fordert der Görziger Ortschaftsrat seit Langem. Der Weg zum Schulbus entlang der Kreisstraße sei für die Grundschulkinder aus dem Dorf sehr gefährlich – besonders in den Wintermonaten, wenn es morgens noch dunkel ist. Viele Autofahrer halten sich in der Ortschaft nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, und es gibt auch keinen befestigten Fußweg zur Haltestelle.

Ursprünglich hatten sich die Görziger einen Radweg nach Zabeltitz gewünscht, weil es auch außerorts Gefahrenstellen für die Schulkinder gibt. Aber dafür haben weder Stadt noch Landkreis zurzeit Mittel übrig. Auch ein durchgehender Fußweg an der Kreisstraße ist nicht in Sicht. Deshalb dringen die Görziger seit Monaten darauf, die Haltestelle zu verlegen, aber Stadt und Busunternehmen tun sich damit schwer. (mm)

