Bushaltestelle für die Schulkinder Die Gemeinde Frankenthal investiert rund 12 600 Euro. 75 Prozent davon gibt es es Förderung.

In die Bushaltestelle an der Hauptstraße in Frankenthal wird investiert. © Uwe Soeder

Mehr Schutz vor Wind und Wetter für Frankenthals Kinder auf dem Schulweg: Das Buswartehäuschen an der Haltestelle neben der Hauptstraße im Unterdorf soll in diesem Jahr mit einem neuen Wetterschutz ausgestattet werden. Rund 12 600 Euro investiert die Gemeinde dafür. 75 Prozent der Kosten werden gefördert. Die Modernisierung des Häuschens ist eine der kleineren Maßnahmen, die Frankenthal dieses Jahr stemmen kann. Rund 117 000 Euro wird die Gemeinde insgesamt investieren, so der Kämmerer. Den Haushalt haben die Gemeinderäte jetzt beschlossen.

Das teuerste Vorhaben ist die Sanierung einer Brücke über dem Dorfbach am Gabelweg. Das kostet 56 000 Euro. Auch dafür gibt’s Fördergeld. Investiert wird zudem in die Ausstattung von Bauhof und Feuerwehr und in die Sanierung der Turnhalle. (cm)

