Bushäuschen sind nur der Anfang Bei der Einweihung der neuen Wartebereiche an der Bastei kündigen Lohmen und Hohnstein ein engeres Miteinander an.

Ein Wartehäuschen, das zwei Gemeinden vereint. © Kristin Richter

Rathewalde/Lohmen. Eigentlich sollte es am Dienstag an der Bastei nur um die Einweihung der schon seit Monaten dort stehenden beiden Buswartehäuschen gehen. Mit Busfahrt und Schnittchen zeigte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) gemeinsam mit der Stadt Hohnstein und der Gemeinde Lohmen, wie ansehnlich die baugleichen Wartebereiche an den Parkplätzen in Rathewalde und an der Bastei geworden sind. Schlussendlich verkündeten die beiden Orte eine engere Zusammenarbeit – nicht nur, wenn es um neue Wartehäuschen geht.

Für diese mussten Lohmen und Hohnstein einen Zuschuss von jeweils rund 6 000 Euro beisteuern. Den Rest übernahm der VVO. Die Häuser aus Sandstein, Holz und großzügigen Glasflächen kosteten zusammen über 100 000 Euro. Kleinere Pannen zogen die offizielle Eröffnung in die Länge, denn die Häuser stehen schon seit März für Passagiere zur Verfügung. So wurde ins Rathewalder Häuschen eine falsche Scheibe eingebaut, wodurch dort plötzlich das Lohmener Wappen prangte. „Ein Symbol für die Zukunft“, kommentiert Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) geheimnisvoll. Steht da etwa eine Gemeindehochzeit ins Haus? Nein, sagt Mildner. Aber man wolle künftig enger zusammenarbeiten, beispielsweise beim Bauhof. Auch das Thema Transport zur Bastei ist noch nicht abgeschlossen, betont ein Sprecher des VVO zum Termin. Es fehle noch eine Toilette auf dem Weg zum Wahrzeichen. Und man arbeite zudem an einem vereinfachten Bezahlsystem für den Pendelbus zwischen den beiden neuen Wartehäuschen, damit die Fahrgäste nicht mehr bei jeder Fahrt ein Ticket kaufen müssen.

