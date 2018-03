Busführung im Vorfrühling

Rund einen Monat vor Saisonbeginn fährt der Geländebus der Verwaltung des Naturschutzgebietes Königsbrücker Heide schon durchs Wildnisgebiet. Die Fahrt in den Vorfrühling startet am 18. März um 10.30 Uhr. Interessenten können sich dafür jetzt unter 035795 4990140 oder in der Infothek des Besucherzentrums in der Weißbacher Straße in Königsbrück anmelden.

Am 21. März spricht Dr. Alexander Zimmermann vom Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft auf Einladung der NSG-Verwaltung um 19 Uhr im Besucherzentrum. Sein Thema: die Wiederansiedlung des Auerhuhns in Brandenburg. Es war einst ein Charaktervogel der ausgedehnten Niederlausitzer Wälder. Der Verlust von Lebensräumen führte im 20. Jahrhundert zu einer starken Abnahme und Ende der 1990er-Jahre zum Erlöschen der Bestände.

Änderungen in der Waldnutzung schufen die Voraussetzung für die Wiederansiedlung der Art in Südbrandenburg. Mittlerweile hat sich eine kleine Population von 70 bis 80 Tieren etabliert. (SZ/krü)

zur Startseite