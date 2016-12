Busflotte verjüngt Fast zwölf Millionen Gäste sind in diesem Jahr mit der Meißner Verkehrsgesellschaft gefahren. 2017 soll die Zahl steigen – im Gegensatz zum Alter der Busse.

Der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Meißen Rolf Baum vor einem der insgesamt 104 Busse, die im Landkreis Meißen unterwegs sind. Hinzu kommen 70 Fahrzeuge von Partnerunternehmen. © Claudia Hübschmann

Welche Bescherung im neuen Jahr auf seine Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) wartet, weiß Geschäftsführer Rolf Baum schon kurz vor dem Weihnachtsfest. „Wir werden im Verlauf des neuen Jahres insgesamt 30 neue Busse anschaffen, somit unsere Flotte verjüngen“, sagt er. Insgesamt muss die VGM dafür tief in die Tasche greifen – fast vier Millionen Euro investieren. Ein Bus koste etwa 220 000 Euro. Bei 30 Stück ergeben sich sogar Kosten von 6,6 Millionen. „40 Prozent der Kosten werden aber vom Landkreis gefördert. Wir hoffen auf einen positiven Bescheid im Februar 2017, werden dann die Fertigung der Fahrzeuge ausschreiben und das beste Angebot für uns nutzen“, so Baum.

Eine Förderung bekommt er nur deshalb, weil das Durchschnittsalter der Busflotte bei mehr als acht Jahren liegt. Wegen dieser Regelung sei es auch nötig, das Geld auf einmal zu investieren. „Kaufen wir nur fünf oder zehn Busse, dann könnten wir unter die acht Jahre rutschen. Dann würden wir die Förderung nicht mehr erhalten“, erklärt Rolf Baum. Egal, ob der Produzent MAN, Mercedes oder Iveco heißen wird – klar ist, dass für die 30 neuen Busse 30 ältere aus der VGM-Flotte verschwinden. Die zehn ältesten momentan in Betrieb befindlichen Busse sind bereits 16 Jahre alt. Im Durchschnitt fährt ein Bus pro Jahr etwa 60 000 Kilometer.

Die „Oldies“ der VGM haben also zum Teil fast eine Million Kilometer zurückgelegt. „Diese werden aber nur noch vereinzelt genutzt“, sagt Baum.

Dass unter den Neuen keine Hybridbusse sind, sei nicht etwa ein verschlafener Trend, sondern eine bewusste Entscheidung, sagt Baum. „Wir haben an den beiden Hybriden in unserer Flotte festgestellt, dass ihr Einsatz nicht so viel Kraftstoff einspart, wie erhofft. Deshalb würden uns neue in Sachen Effizienz wenig nützen. Dafür wäre die Anschaffung deutlich teurer“, sagt der Geschäftsführer. Insgesamt sind im Landkreis aktuell 104 Busse der VGM unterwegs, weitere 70 haben ihre Partner zwischen Großenhain und Kesselsdorf im Einsatz, mit denen sie die gemeinsame Betriebsführung vereinbart hat. Allein in der Stadt Meißen werden bis Ende des Jahres knapp drei Millionen Fahrgäste mit Verkehrsmitteln der VGM unterwegs gewesen sein, schätzt Baum. Im Landkreis waren es etwa 11,5 Millionen – Tendenz steigend.

Mit höheren Beförderungsentgelten müssen die Fahrgäste vor August 2017 nicht rechnen. Erst danach gebe es Tariferhöhungen, jedoch nur für höherpreisige Fahrkarten. Das sei im Kreistag erst vor Kurzem so beschlossen worden.

In den Folgejahren rechnet Baum mit Steigerungsraten von jeweils 2 bis 2,5 Prozent. Die größte Herausforderung für das Unternehmen und seine 240 Mitarbeiter sei momentan die fortschreitende technische Automatisierung. Sowohl Tarife und Ladestationen als auch Fahrpläne, Fahrscheindrucker und die Fahrscheinanzeigen müssen heutzutage digital abrufbar und elektronisch zu steuern sein. „Die Entwicklung geht in allen Bereichen unseres Unternehmens zu mehr Digitalisierung hin – innerhalb und außerhalb der Busse“, sagt Baum. Bordcomputer seien in den neuen Bussen zum Beispiel selbstverständlich. Auch hätten sich die Anforderungen an neue Mitarbeiter inzwischen geändert. Fit in elektronischer Datenverarbeitung sollte derjenige in jedem Fall sein, der bei der VGM arbeiten möchte.

Das kommende Jahr wird für Rolf Baum und die Mitarbeiter der VGM nicht nur hinsichtlich der Inbetriebnahme neuer Busse, die je nach Hersteller sogar mit Schiffen oder Zügen antransportiert werden, ereignisreich. Darüber hinaus steht ein Jubiläum ins Haus. „Wir feiern 2017 unseren 25. Geburtstag als VGM“ erzählt Baum. Seit 2006 sei die Verkehrsgesellschaft kontinuierlich gewachsen. 2015 hatte der Jahresumsatz erstmals die 20 Millionen-Grenze überschritten. Das wird auch in diesem Jahr so sein.

Daran ändert auch die nach wie vor konstante Zahl von Fahrgästen ohne gültiges Ticket nichts. „In Meißen liegt die Zahl der Schwarzfahrer, die erwischt werden, konstant bei fünf oder sechs pro Woche. Dabei sind vorsätzliche Taten aber eher selten“, sagt Baum. Speziell in den ländlichen Regionen sei es ohnehin schwerer als in den Städten, weil hier die Fahrgäste in der Regel beim Busfahrer einsteigen und sofort ihr Ticket vorzeigen müssen.

