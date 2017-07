Busfahrt in den Tod Morgens um sieben auf der Autobahn 9. Es geht alles ganz schnell. Plötzlich steht der Bus in Flammen. 18 Menschen sterben. Nicht nur der Busunternehmer in Löbau ist ratlos.

Das Telefon in Hartmut Reimanns Hand klingelt. Er geht zurück ins Haus. Aufs Klingeln warten, auf einen Anruf, auf Informationen – das macht er schon den ganzen Tag. Es ist still rund um das weiße Wohnhaus im Löbauer Ortsteil Georgewitz. Direkt nebenan liegt ein großer Parkplatz. Ein paar Busse stehen dort in der Sonne. Zehn Busse hat das Löbauer Reiseunternehmen Reimann. Einer der zehn steht in diesen Moment am Montagnachmittag auf der A 9 bei Münchberg – ausgebrannt. „Es ist alles noch so durcheinander“, sagt Hartmut Reimann, als er wieder aus dem Haus kommt. Er wirkt gefasst, aber hilflos. „Es werden noch sieben Menschen vermisst.“ Zu diesem Zeitpunkt haben die Rettungskräfte bereits elf Leichen aus dem verbrannten Bus geborgen, die A 9 ist noch immer gesperrt.

Rückblick: Kurz vor 7 Uhr nähert sich der Bus einer Baustelle bei Stammbach im Landkreis Hof in Bayern, an der seit einigen Wochen Fahrbahn und Leitplanken erneuert werden. Trotz der frühen Tageszeit gerät der Verkehr vor der Baustelle schon ins Stocken. Der Reisebus, der auf dem Weg von der Oberlausitz an den Gardasees ist, fährt plötzlich auf einen vor ihm fahrenden Großraum-Lkw mit Hänger auf und fängt sofort Feuer. Die Ursachen dafür sind unklar, darüber kann auch Reimann nur spekulieren. „Ich warte auch auf Informationen, ich weiß es auch nicht.“ Die Tanks sei bei dem Bus jedenfalls vorne.

Insgesamt saßen im Bus 48 Menschen, 46 Reisegäste und die beiden Fahrer, bestätigt Hartmut Reimann. Das weiß er genau, er hat der Polizei die Listen gegeben. Der Bus sei gegen 0.30 Uhr in Löbau losgefahren. Noch ohne Fahrgäste. Die ersten nahm der Bus in Weißwasser auf, dann ging es ins brandenburgische Senftenberg. Die letzten Fahrgäste stiegen in Dresden zu. Die Reise gen Süden begann. Reimann ist selber nicht der Veranstalter der Fahrt an den Gardasee, das war ein anderes Unternehmen, erklärt er. Er war in diesem Fall Dienstleister, stellte Bus und Fahrer.

Der Mann, der am Steuer saß, fährt bereits seit rund 16 Jahren für Hartmut Reimann, ein erfahrener Busfahrer, sagt er. „Er ist sogar ausgezeichnet worden für unfallfreies Fahren. Das letzte Sicherheitstraining war erst im November.“ Was mit dem Mann ist – Reimann weiß es nicht. „Ich hoffe, er ist unter den sieben.“ Er meint die, die zu dem Zeitpunkt noch als vermisst gelten. Reimann sagt es nicht, aber es schwingt mit: Er hat noch Hoffnung. Später wird bekannt, dass nur der zweite Fahrer überlebt hat. Es ist Reimanns Schwiegersohn, er liegt im Krankenhaus.

Als Reimann am Morgen von dem Unglück erfuhr, war er selbst mit einem Bus unterwegs, bei einer Sicherheitskontrolle. Er fuhr nach Hause, wartete. Die Polizei nahm Kontakt mit ihm auf, aber Informationen, was mit den Menschen im Bus passiert ist – das dauert. Das Warten, die Stille, die Sonne, es wirkt irreal.

Der Bus, mit dem die 48 Menschen verunglückt sind, sei etwa drei Jahre alt gewesen, sagt Hartmut Reimann. Von dem Bus ist nur ein Gerippe aus Metallteilen übrig geblieben. Wie ein verbogener Käfig liegt er halb im Straßengraben, neben einer Böschung, die mal mit Bäumen bewachsen war. Jetzt sind nur noch verkohlte Stämme zu sehen. Die vernichtende Hitze des Feuers hat nicht viel übrig gelassen.

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, um kurz nach sieben, brannte der Reisebus und der Lkw-Anhänger, auf den er aufgefahren war, schon lichterloh. Man kam nicht an den Bus ran, erzählt der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren, die aus den umliegenden Orten herbeigerufen worden waren. Für sie gibt es in den ersten Stunden nach der Katastrophe noch nicht viel zu tun. Sie müssen warten, bis die Rechtsmediziner kommen, um den Bus genauer zu untersuchen.

Es ist ein schwerer Tag für die Einsatzkräfte. Sie bergen keine Toten, nur Leichenteile, die in einem weißen Zelt neben dem Buswrack zusammengetragen werden. Bei Andreas Hentschel, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Hof, weckt der Einsatz Erinnerungen an 1990, den bisher schlimmsten Unfall in seinem Einsatzgebiet – mit zehn Toten und 122 Verletzten. Damals gab es in der Münchberger Senke, unweit der aktuellen Unfallstelle, eine Massenkarambolage. Ein Trümmerfeld von mehr als eineinhalb Kilometern Länge. Der Unterschied: „Wir haben heute keine Toten gesehen.“ Die Flammen haben fast alles vernichtet. „Im Bus war kein Lebenszeichen mehr erkennbar, als wir ankamen“, sagt Hentschel und schluckt. 18 Todesopfer, der Einsatz geht ihm nahe: „Im Einsatz funktionierst du, die Bilder kommen erst hinterher, wenn du zur Ruhe kommst.“

Noch im Verlauf des Montags gibt es eine Durchsuchung bei dem Busunternehmen Reimann. Das sei aber nichts Ungewöhnliches, erklärte die Polizeidirektion Görlitz auf SZ-Nachfrage. Zwar werden die Ermittlungen von Bayern aus geführt werden. Aber nach einem solchen Unglück würden in der Regel immer die relevanten Unterlagen für weitere Untersuchungen eingeholt, wie etwa Fahrzeugpapiere oder Fahrtenschreiber, so ein Polizeisprecher.

Reimann-Reisen gehört zu den eher kleineren Reise-Anbietern in der Oberlausitz. Das Unternehmen versteht sich als „Partner für Tages- und Mehrtagesfahrten, Gruppen- , Schüler- und Vereinsfahrten“. Die Busse werden gern für Senioren- und Klassenfahrten gebucht. Auch bietet Reimann Tagesfahrten an, etwa nach Breslau, ins Lausitzer Seenland oder zur Hengstparade Moritzburg.

Schlagzeilen machte Reimann-Reisen bisher nur einmal: Im März 1999 kollidierte ein Kleinbus des Unternehmens auf der nächtlichen Rückfahrt mit einem entgegenkommenden Pkw. Mehrere Insassen des Kleinbusses sagten anschließend, sie hätten bei dem Pkw keine Beleuchtung gesehen, außerdem wurde bezweifelt, dass er die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit eingehalten habe.

Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken gibt es ganz andere Probleme – leider auch längst bekannte. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beklagt ein „völlig unverantwortliches Verhalten“ mancher Autofahrer im Stau. Sie hätten es damit den Rettern erschwert, zur Unglücksstelle zu kommen. Nach einem Unfall sei „sofort eine Rettungsgasse zu bilden – und zwar so, dass ein Lkw durchkommen kann.“ Er betont, dass dennoch „so schnell wie irgend möglich Hilfe geleistet“ worden sei.

Zehn Minuten nach der Alarmierung seien die Rettungskräfte am Ort des Geschehens gewesen – doch da sei die Hitze des Feuers bereits so groß gewesen, dass kein Feuerwehrmann mehr an den Bus herantreten konnte. Herrmann sagte, diese Situation, nicht mehr helfen zu können, sei für die allesamt ehrenamtlichen Feuerwehrleute extrem hart gewesen. Eigentlich sei es nur ein leichter Auffahrunfall gewesen. Warum sich der Brand so schnellentwickelte, müsse nun aufgeklärt werden. Etwa 100 Polizisten und mehr als 150 Rettungskräfte sowie fünf Hubschrauber waren an dem Einsatz beteiligt.

Das Unglück sorgt überall für Bestürzung. Sachsens Ministerpräsident Tillich drückt seine Anteilnahme aus. Guido Storch, stellvertretender Oberbürgermeister in Löbau, ringt um Worte: „Es ist furchtbar. Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und Angehörigen.“

Es gibt kaum gute Nachrichten an diesem Tag. Eine kommt abends aus Potsdam: Im Unglücks-Bus befanden sich auch vier Menschen aus Brandenburg – alle überlebten das Unglück. Alle Todesopfer stammen offenbar aus Sachsen. (mit dpa)

