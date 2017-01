Busfahrt durch Bautzens Gewerbegebiete Welche Chancen bietet die Wirtschaft in der Oberlausitz? Das erfahren Schüler am 28. Januar beim „Zukunftsnavi“.

Bei der Busfahrt durch Bautzens Gewerbegebiete werden hier ansässige Firmen vorgestellt. © Uwe Soeder

Die Oberlausitz bietet berufliche Perspektiven – das sollen künftige Azubis bei einer Rundfahrt durch Bautzens Gewerbegebiete erfahren. Die Busfahrt ist eine Aktion der Bildungsmesse „Zukunftsnavi“, die am 28. Januar von 9 bis 13 Uhr in der Bautzener Studienakademie, Löbauer Straße 1, zur Berufs- und Studienorientierung stattfindet. Hier können sich Jugendliche kostenfrei über Werdegänge informieren und persönliche Kontakte mit Firmen knüpfen. 2016 nutzten rund 800 Besucher diese Chance. Manch Schüler habe seine Bewerbungsmappe da gleich mitgebracht, berichtet Ulrich Lehmann vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft im Landkreis.

In diesem Jahr verzeichnet die mittlerweile vierte Bildungsmesse mit bis jetzt 82 gemeldeten Ausbildern und Unternehmen einen Ausstellerrekord. Erstmals mit dabei sind der Werkzeugmaschinenbauer Trumpf aus Neukirch, der Elektronikbauer Prettl Electronics aus Radeberg, die Gießerei Olbersdorfer Guß, der Bautzener Wurst- und Fleischwarenhersteller Meister’s, das Agrarunternehmen Budissa und der Einkaufsmarkt Petz Rewe.

„Es wurden wieder gezielt Firmen angesprochen, um eine möglichst große Bandbreite an Ausbildungsberufen zu präsentieren“, erklärt Barbara Wuttke, Direktorin der Bautzener Studienakademie. Aber die Betriebe in Ostsachsen stehen auch unter dem Druck, sich präsentieren zu müssen. „Sie haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Stellen so zu besetzen, wie sie es sich wünschen“, beobachtet Jeanette Schneider von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Bautzen. Das liege zum einem am Rückgang der Schülerzahlen und zum anderen am Image der Region.

Oft haben Schüler keine Vorstellung davon, was alles in der Region produziert wird und dass manche Firmen sogar weltweit agieren, sagt Barbara Wuttke. Die Akademie-Chefin rechnet durch die Präsentationen beim „Zukunftsnavi“ und die Tour durch die Gewerbegebiete bei den Besuchern mit vielen Aha-Effekten. (SZ/ma)

Busfahrt zu den Bautzener Gewerbegebieten, 28. Januar, Start um 12.30 Uhr. Anmeldungen unter der Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung@bautzen.de

zur Startseite