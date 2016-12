Busfahrerin wirft Schüler raus Der Zwölfjährige musste bei Regen vier Kilometer laufen, weil seine Abo-Monatskarte keine Gültigkeit hatte.

Eine böse Bescherung für den zwölfjährigen Florian aus Nossen gab es jetzt während einer Busfahrt nach der Schule. Eigentlich wollte Florian mit einem Schulfreund nach Hause, stieg in den Schulbus ein. Doch die Fahrt endete abrupt, als die Linie 761 (Regiobus Mittelsachsen) plötzlich am Ortsausgang Deutschenbora stoppte. Die Busfahrerin habe den Fahrschein sehen wollen, dann gesagt, dass er nicht gültig sei, so der Schüler.

Die zur Weiterfahrt nötigen 2,30 Euro hatte er nicht dabei. Das Problem: Die Tarifzone wechselt genau während der Fahrt. Deshalb konnte Florian mit seiner Abo-Monatskarte der Verkehrsgesellschaft Meißen auch nicht weiterfahren. „Sonst fahre ich immer mit einer anderen Linie, da hatte ich noch nie Schwierigkeiten“, erzählt Florian.

Die Busfahrerin zeigte sich wenig nachsichtig und bat den Jungen und seinen Schulkumpel nach draußen – und das bei Regen und Wind. „Letztlich mussten wir die vier Kilometer nach Hause laufen“, sagt Florian. Laut Regiobus habe die Fahrerin regelkonform gehandelt. Die Schüler hätten mit einer anderen Linie regulär weiterfahren fahren können, so ein Sprecher. (SZ)

