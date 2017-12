Busfahrer begeht drei Straftaten

Mehr Verkehr am Wochenende erwartet Ostsachsen. Für das anstehende Weihnachtswochenende rechnet die Polizei auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Die Reisewellen in Richtung Polen werden erfahrungsgemäß insbesondere am Freitag und Sonnabend die Oberlausitz passieren. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag sind dann üblicherweise auch mehr Winterferienreisende zu erwarten, die über den Jahreswechsel ins Zittauer Gebirge oder in die polnischen sowie tschechischen Wintersportgebiete fahren. Die Verkehrspolizei hat sich auf die Gegebenheiten eingestellt. Die Baustellensituation auf der A4 bei Pulsnitz lässt aktuell keine größeren Behinderungen erwarten. Auch wird die angekündigte milde Witterung über die Weihnachtsfeiertage voraussichtlich keinen störenden Einfluss haben. Zu zähfließendem Verkehr oder Auffahrunfällen kann es aber dennoch leicht kommen. Daher rät die Polizei zu einer langsamen und bedachten Fahrweise: Die Polizei rät, ausreichend Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden zu halten und stets mit Fehlern anderer zu rechnen. Auf längeren Touren sollte eine Pause eingelegt werden. Der Konsum von Kaffee oder Energiedrinks ist keine Alternative. Im Falle eines Staus soll eine Rettungsgasse gebildet werden.

Mit 9000 Zigaretten über die Grenze Zittau. Die Bundespolizei hat am Dienstag zwei Syrer in Zittau erwischt, die 9000 unversteuerte Zigaretten von Polen nach Deutschland schmuggelten. Beamte kontrollierten einen der Männer an der Friedensstraße, als dieser nach Polen ausreisen wollte. Der Syrer führte einen leeren Rucksack und Einkaufstrolli mit sich. Unweit von der Kontrollstelle entfernt saß ein Landsmann, der ebenfalls nur einen komplett leeren Rucksack bei sich trug. Da die Beamten nicht wirklich an Zufälle glaubten, behielten sie den Bereich um die Friedensstraße im Auge. Sie sollten recht behalten: Nach etwa 45 Minuten konnten die beiden Männer auf dem Lusatiaweg von Polen kommend erneut festgestellt werden. Nur waren ihre mitgeführten Gepäckstücke nicht mehr leer, sondern mit 45 Stangen – also 9000 Stück – unversteuerten weißrussischer Zigaretten gefüllt. Wegen des Straftatverdachts der Steuerhinterziehung übergaben die Beamten die 19- und 39-jährigen Männer einer Streife des Zolls zur weiteren Bearbeitung.

Litauer kann Geldstrafe zahlen Zittau. Ein Litauer ist nun zwar um 520 Euro ärmer, muss dafür aber nicht ins Gefängnis.In den späten Dienstagabendstunden kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 49-Jährigen in Zittau. Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme auf Grund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Weiden. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden, die er mit der Zahlung einer Geldstrafe von 520 Euro abwenden konnte.

Busfahrer begeht drei Straftaten Görlitz. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat am Dienstagnachmittag hat auf der A4 bei Görlitz einen betrunkenen Busfahrer gestoppt. Der 62-Jährige überführte einen unbesetzten Kleinbus von Belgien nach Polen. In der Atemluft des Mannes war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Eine Streife der Autobahnpolizei übernahm den Fall. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem Polen einen Wert von umgerechnet 2,14 Promille an. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass ihm ein Gericht aufgrund verschiedener Verkehrsverstöße unanfechtbar verwehrte, seine ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland zu nutzen. Außerdem waren an dem Mercedes französische Kennzeichen angebracht, die nicht zum Sprinter gehörten. Über die Fahrzeugidentnummer kamen die Polizisten dahinter, dass der Kleinbus noch in Belgien mit anderen Kennzeichen zugelassen war, dort aber zwischenzeitlich verkauft wurde. Die Beamten untersagtem dem 62-Jährigen die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Er macht sich strafbar wegen des Vorwurfs der Trunkenheitsfahrt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Ermittlungsdienst der Verkehrspolizeiinspektion wird die weiteren Untersuchungen führen.

Opel überschlägt sich Markersdorf. Ein Opel Astra ist am Mittwochmorgen auf der S111 bei Markersdorf verunfallt. Der Wagen war in Richtung Reichenbach unterwegs, als die 24-jährige Fahrerin in einer Doppelkurve auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Die Frau verletzte sich dabei leicht. An ihrem Auto entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro. Ein Abschleppdienst nahm den nicht mehr fahrbereiten Opel an den Haken.

Kunden halten Ladendieb fest Görlitz. Ein Zeuge hat am Dienstagnachmittag In Görlitz einen Mann bei einem Ladendiebstahl ertappt. Gemeinsam mit anderen Kunden des Warenhauses an der Nieskyer Straße hielt er den 33-jährigen Täter bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife in Schach. Der Libyer wollte mehrere Jacken und Pullover im Wert von etwa 200 Euro mitgehen lassen. Die Beamten des Polizeireviers Görlitz nahmen ihn vorläufig fest.

Autos kollidieren mit Wildschweinen Eiserode/Kleinradmeritz. Zwei Unfälle mit Wildschweinen sind am Dienstagabend in den Löbauer Ortsteilen Eiserode und Kleinradmeritz passiert. In Eiserode befuhr ein 54-Jähriger mit seinem VW Passat die B6, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Einen Zusammenprall konnte der Autofahrer nicht mehr verhindern. Am Volkswagen entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Das Borstentier verschwand in der Dunkelheit. Auf der S122 in Kleinradmeritz lief ein Wildschwein wenige Minuten später ebenfalls unvermittelt vor einem Opel auf die Fahrbahn. Ein Ausweichen war dem Fahrer auch hier nicht möglich, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Schwarzwild lief nach dem Unfall davon. Am Astra entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.