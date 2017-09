Busdiebstahl gestanden Ein in Bad Muskau kontrollierter gelber VW aus Berlin erweist sich als gestohlen.

Bei einer Kontrolle in Bad Muskau gestand ein Busdieb seine Tat. (Symbolbild) © dpa

Bad Muskau. Auf eher ungewöhnliche Weise hat die Bundespolizei am Donnerstagmorgen ein gestohlenes Fahrzeug identifiziert. Bei der Kontrolle eines VW-Busses am Kirchplatz in Bad Muskau fielen den Beamten zunächst die im Wageninneren liegenden Teile des Zündschlosses auf, ehe der 31-jährige Fahrer unerwartet und aus freien Stücken gestand, den etwa zwölf Jahre alten VT T5 Caravelle in Berlin gestohlen zu haben. Der Pole, der bereits im Mai 2017 wegen Diebstahls von der Polizei gestellt wurde, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und an die Sonderkommission Kfz übergeben worden, wie die Bundespolizei mitteilte. (szo)

