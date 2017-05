Buschmühlenbad gerettet Ein Nutzungsvertrag der Stadt Großröhrsdorf mit dem Verein „Naturbad Buschmühle“ macht die Saison 2017 möglich.

Das Buschmühlenbad ist gerettet. © René Plaul

Am Dienstag wurde der Nutzungsvertrag der Stadt Großröhrsdorf mit dem neugründeten Verein „Naturbad Buschmühle“ unterzeichnet – von Bürgermeisterin Kerstin Ternes auf der einen Seite und den Vereinsvertretern Sven Heinrich aus Ohorn und Hans-Jürgen Knoth aus Bretnig auf der anderen. Damit kann das Naturbad nun doch weitergeführt werden – nach dem dies als kommunale Einrichtung nicht mehr möglich war (die SZ berichtete). Alternative Betreibungsmöglichkeiten waren geprüft worden. Schon seit Ende Januar hatten sich engagierte Privatpersonen in einer AG „Buschmühlenbad“ getroffen. Am 7. April gründeten 42 Mitgliedern schließlich den Verein „Naturbad Buschmühle“. Wichtigstes Ziel des eingetragenen Vereins ist die Fortführung des Badbetriebes. Die Saison 2017 wird vorbereitet. Dafür erhielt und erhält der Verein Gerätschaft und Fahrzeugen durch die Stadt Großröhrsdorf und durch die Gemeinde Ohorn, welche das Vorhaben fördert. In drei großen Arbeitseinsätzen konnte unter anderem die Sprunggrube von Schlamm befreit, die Ufermauer gestrichen, Pflasterarbeiten realisiert und die Rutsche sowie der Spielplatz aufgebaut werden.

Nachdem nun der Nutzungsvertrag unterzeichnet ist, können die Saisonvorbereitungen ganz offiziell starten. In den nächsten Wochen wird noch das Steggeländer erhöht und der Sprungturm gestrichen werden. Der Verein plant ab dem 1. Juni das Bad wochentags von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende und in den Schulferien von 10 bis 20 Uhr. Die Absicherung erfolgt in dieser Zeit durch Rettungsschwimmer der Wasserwacht Elstra. Der Betrieb des Imbisses wird ebenfalls fortgeführt. Alle Vertragsunterzeichneten lobten jetzt die fairen Verhandlungen. Bürgermeisterin Kerstin Ternes: „Ich bin froh über das beträchtliche Engagement aus der Bürgerschaft.“ Sie sicherte dem Verein bestmögliche Unterstützung durch die Verwaltung zu. (SZ)

