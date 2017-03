Busbahnhof soll an den Wiener Platz Elbepark und Flughafen sind zu weit weg, sagt die Stadt und will im Zentrum gleich noch ein Fahrrad-Parkhaus bauen.

Der Regen weht ins Gesicht. Ohne Dach über dem Kopf warten Reisende am Dienstagnachmittag vorm Hauptbahnhof auf ihren Bus nach Prag. Der hat ausgerechnet bei diesem Wetter fast eine Stunde Verspätung. Bänke zum Hinsetzen gibt es nicht. Der Fernbushalt in der Bayerischen Straße ist nicht mehr als eine Notlösung, sagt Matthias Mohaupt. Der oberste Verkehrsplaner der Stadt weiß auch nicht, wie lange der Platz dort noch reichen wird. Bis zu 170 Busse fahren am Hauptbahnhof ab, jeden Tag. Und es werden mehr. „Wenn die Kapazitätsgrenze gekommen ist, müssen wir überlegen, ob wir weiteren Linien zustimmen“, so Mohaupt.

Am liebsten würde Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) die Fernbusse auf die Westseite des Wiener Platzes verfrachten. Zwischen Hauptbahnhof und Budapester Straße wäre nicht nur Platz. Das Grundstück gehört der Stadt auch schon. Zehn überdachte Bussteige könnten entstehen. Davor stellt sich Schmidt-Lamontain ein zehn Meter hohes Fahrradparkhaus für bis zu 1 000 Räder vor. Sozusagen als Kopfbau für den Busbahnhof. In dem Gebäude könnten die Fernbusunternehmen auch Tickets verkaufen. Zusammen mit dem neuen Simmel-Einkaufsmarkt, der gegenüber entstehen soll, wäre die Bebauung des Wiener Platzes vollendet. Und die inzwischen 23 Jahre andauernde Debatte um einen Busbahnhof vorbei.

Über den Vorschlag muss sich nun der Stadtrat den Kopf zerbrechen. Theoretisch kämen weitere Standorte für einen Busbahnhof infrage. Doch weder das Elbepark-Umfeld noch der Flughafen, die auch auf der Liste stehen, sagen der Stadtverwaltung zu. Sie sind schlichtweg zu weit vom Zentrum entfernt. „Was uns Flixbus mit auf den Weg gegeben hat: Nähe zur Autobahn ist gut und schön, aber die Kundschaft ist woanders“, sagt Matthias Mohaupt. Das Unternehmen, das ab Dresden die meisten Verbindungen anbietet, bevorzuge eine zentrumsnahe Lage. Der Platz vorm Neustädter Bahnhof sei dagegen schon deshalb keine optimale Lösung, weil dort auf einen Schlag über 40 Parkplätze wegfallen würden.

Auch wenn der Stadtrat längst noch nicht entschieden hat, ob die Fernbusse in Zukunft vom Wiener Platz abfahren werden. Mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) hat die Stadtverwaltung bereits eine Zusammenarbeit vereinbart. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit werden Studenten bis zum Sommer verschiedene Entwürfe erarbeiten. Zumindest was die Architektur angeht. Ein großes Fragezeichen steht über der Finanzierung. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro für den Busbahnhof, inklusive Dach und Serviceeinrichtungen. Für das Parkhaus, für das noch keine Kostenschätzung existiert, gebe es möglicherweise Fördermittel, so Schmidt-Lamontain. Für die Tiefbauarbeiten am Busbahnhof ist derzeit aber gar kein Geld vorhanden. Ein Baustart vor 2020 ist damit unwahrscheinlich, sollte sich nicht noch ein privater Investor finden. Auch der Betrieb des Busbahnhofs dürfte nicht einfach werden. Selbst wenn die Busunternehmen eine Gebühr von fünf bis zehn Euro pro Abfahrt zahlen, wie deutschlandweit üblich, würden die Betriebskosten nur teilweise gedeckt, so die Verwaltung. „Wir fragen uns derzeit, ob der Betrieb etwas für ein soziales Unternehmen wäre“, sagt Schmidt-Lamontain.

Ob die zehn geplanten Stellplätze am Wiener Platz reichen werden, könne heute schwer eingeschätzt werden, sagt Mohaupt. Er rechnet damit, dass vor allem das Streckenangebot ins Ausland weiter wachsen wird. An innerdeutschen Zielen gebe es kaum welche, die nicht mit dem Bus ab Dresden erreichbar wären. Für den Fall, dass der neue Busbahnhof überfüllt ist, gebe es aber bereits eine Lösung. Auf dem benachbarten Reisebus-Parkplatz könnten die Fernbusse so lange warten, bis ein Bussteig frei wird.

Die Idee für einen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) tauchte erstmals im Verkehrskonzept 1994 auf. Drei Jahre später wurde sogar schon ein Bebauungsplan für die Westseite des Wiener Platzes aufgestellt. Bislang sind 2,7 Millionen Euro in den Grundstückskauf und die ersten Planungen geflossen. Zuletzt zeigte sich der Stadtrat allerdings uneinig über den Standort. Auch deshalb, weil inzwischen von einem Bahnhof für Fernbusse die Rede ist. Die Räte beauftragten deshalb die Verwaltung, andere Standorte zu finden und diese zu vergleichen.

