Busbahnhof nun beschlossene Sache

So könnten die zukünftigen Haltestellen des ZOB Dresden auf der Westseite des Wiener Platzes ausssehen. © LH Dresden/Knerer und Lang Architekten GmbH

Jetzt ist es amtlich: Der Fernbusbahnhof mit Fahrradparkhaus soll am Hauptbahnhof gebaut werden.

Mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen beauftragte der Stadtrat am Donnerstag Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) damit, nach geeigneten Investoren zu suchen. Die Stadtverwaltung muss nun Varianten für den geplanten etwa acht Millionen Euro teuren Bahnhof und das dazugehörige Fahrradparkhaus prüfen und vorlegen. Zudem wollen die Räte ein schlüssiges Betriebskonzept sehen, bei dem die Stadt letztlich nicht draufzahlt.

Die ungewöhnliche Stimmverteilung erklärt sich daraus, dass die Linke-Fraktion sich aus Gründen der Luftqualität in der Innenstadt vehement gegen den Standort ausgesprochen hatte und statt dessen einen Fernbus-Stopp am Flughafen in Klotzsche favorisiert. Auch die FDP zog nicht mit. Die Liberalen stoßen sich vor allem am geplanten Fahrradparkhaus und den damit verbundenen Kosten – immerhin vier Millionen Euro.

Links zum Thema Platz fürs Rad

Derzeit halten die Fernbusse auf der Bayrischen Straße hinter dem Hauptbahnhof. Doch dieser unübersichtliche und für Verkehrsteilnehmer gefährliche Standort soll nicht mehr genutzt werden. (szo)





zur Startseite

Artikelempfehlung Busbahnhof nun beschlossene Sache Dresden. Jetzt ist es amtlich: Der Fernbusbahnhof mit Fahrradparkhaus soll am Hauptbahnhof gebaut werden. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/busbahnhof-nun-beschlossene-sache-3768940.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Bitte geben Sie die E-Mail Adresse des Empfängers ein Bitte geben Sie eine gültige E-Mail Adresse des Empfängers ein Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: