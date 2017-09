Busbahnhof kommt an Wiener Platz Fernbusse sollen eine neue zentrale Haltestelle bekommen. Der Stadtrat will entscheiden.

Der Fernbusbahnhof mit Fahrradparkhaus soll nun endgültig am Hauptbahnhof gebaut werden. Der Stadtrat will Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bei der Sitzung am Donnerstag beauftragen, Varianten für Fernbusterminals am Wiener Platz vorzulegen und mit Investoren Gespräche zu führen. Die Bayrische Straße solle nicht mehr genutzt werden.

Die Linke-Fraktion hatte sich in letzter Minute gegen den Standort ausgesprochen. „Alle reden gerade von Dieselgate und Luftreinhaltung. Auch Dresden drohen jetzt sogar Klagen wegen der schlechten Luft. In einer solchen Situation mehr Busverkehr, das heißt mehr Abgase und Lärm in die Innenstadt zu ziehen“, sagte Piraten-Stadtrat und Fraktionsmitglied Martin Schulte-Wissermann. Das sei kontraproduktiv.

Dass der Antrag durchgeht, gilt dennoch weitgehend als sicher. „Wir haben die Argumente wirklich genau abgewogen. Das wird jetzt nicht mehr geändert“, sagte SPD-Fraktionschef Christian Avenarius. Er selbst habe sich auch überzeugen lassen.

Am Wiener Platz solle zusammen mit dem Fahrradparkhaus ein multimodaler Verknüpfungspunkt gestaltet werden, sagte der Verkehrsexperte der Grünen, Johannes Lichdi. (SZ/rah)

