Bus voller Künstler hält in der Spinnerei Die „Lauter Leise Sommertour“ kommt nach Neustadt. Im Gepäck sind Musik, Heimatforschung und mehr.

Neustadt. Ein Bus voll sächsischer Künstler hält am letzten August-Sonnabend in der Spinnerei in Neustadt an der Spree. In einer Abendveranstaltung sorgt der Autor und Poetry Slammer Udo Tiffert für Unterhaltung, die Band „Serbska reja“ spielt zum Tanz auf und das Projekt „Heimatforschung“ fragt nach unseren kulturellen Wurzeln. Der Eintritt ist kostenlos. Darüber informiert Friederike Böttcher von der Spinnerei in einer aktuellen Pressemitteilung.

Dieser bunte Abend ist Teil der „Lauter Leise Sommertour“ – einer Idee von Sächsischen Kulturschaffenden, die konstruktiven Ausdruck und demokratische Werte in Sachsen stärken möchten. Der Bus voller Künstler fährt eine Woche lang durch den Landkreis Bautzen, die Oberlausitz und weitere sächsische Städte. Zwei der insgesamt 14 Termin sind laut Webseite des Projekts noch zu vergeben. Wer den Bus zu sich holen möchte, kann sich melden. (SZ)

26. August, 20 Uhr, Spreewitzer Str. 5, Spreetal.

Weitere Infos auf www.lauter-leise.de/sommertour.html

