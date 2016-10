Bus- und Bahnfahrt soll teurer werden Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien will die Preise nächstes Jahr anheben. Grund sind unter anderem Tariferhöhungen.

Fahrten mit den Bussen der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck könnten 2017 mehr kosten. © Rafael Sampedro

Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) wird auf seiner nächsten Sitzung im Dezember einen Antrag regionaler Verkehrsunternehmen auf eine Preiserhöhung behandeln. Das kündigte Zvon-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer heute in Bautzen an. Der Antrag werde unter anderem mit Tariferhöhungen für die Beschäftigten in den Unternehmen begründet. Wie Pfeiffer sagte, sollen ab 1. August 2017 Fahrscheine im Zvon-Gebiet durchschnittlich 2,1 Prozent mehr kosten. Dies sei eine zumutbare Erhöhung mit Augenmaß.

Zum letzten Mal waren die Fahrpreise im Zvon am 1. August 2015 gestiegen – um durchschnittlich 4,4 Prozent. Noch höher war die Preiserhöhung um 4,7 Prozent am 1. August 2013 ausgefallen. (SZ/tbe)

