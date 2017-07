Bus- und Bahnfahren wird teurer Der Verkehrsverbund erhöht zum 1. August die Preise. Ein Fahrscheintyp verschwindet zudem ganz aus dem Angebot.

© Symbolfoto: dpa

Bus- und Bahnfahren in der Oberlausitz wird teurer. Fahrgäste müssen ab dem 1. August für die Tickets im Nahverkehr tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt steigen die Preise um zwei Prozent. Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) begründet die Erhöhung mit gestiegenen Löhnen und Betriebskosten. Zuletzt hatte der Zvon im Sommer vor zwei Jahren an der Preisschraube gedreht.

Für eine unermäßigte Monatskarte für die Bahnfahrt zwischen Bischofswerda und Bautzen sind künftig 102 Euro zu zahlen, die Abo-Monatskarte für die gleiche Strecke kostet ab 1. August 82 Euro. Ein Anstieg von jeweils einen Euro. Für die unermäßigte Monatskarte im Bautzener Stadtverkehr werden 40 Euro statt wie bisher 39 Euro fällig. Die Jahreskarte für Bautzen kostet künftig 365 Euro – ein Plus von elf Euro.

Betroffen von der Erhöhung sind auch die Zeitkarten für die Übergangstarife in den Bereich des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO). Die Monatskarte für Bahnfahrten zwischen Bautzen und Dresden kostet demnach künftig 270,50 Euro. Besitzern der Abo-Monatskarte werden statt 216 Euro ab August 220,10 Euro abgebucht.

Erworbene Jahreskarten gelten bis zum Ende des Jahres weiterhin zum bisherigen Preis. Wochen- und Monatskarten können hingegen letztmalig am 31. Juli zum alten Preis erworben und entwertet werden. Neben den Preisen ändern sich zugleich auch einige Konditionen. Mit der Fahrpreiserhöhung am 1. August wird auch die Viererkarte abgeschafft. Hintergrund ist die aus Kostengründen angestrebte Abschaffung der Entwerter in den Fahrzeugen. Als Alternative verweist der Zvon aufs Handyticket.

Vor diesem Termin gekaufte Viererkarten können noch bis Jahresende genutzt werden – sofern mindestens ein Streifen bis Ende Juli entwertet wurde. Ansonsten besteht die Möglichkeit zum Umtausch. Wer künftig mit einer Seniorenmonatskarte unterwegs sein will, muss zudem mindestens 65 Jahre alt sein. (SZ/sko)

Neue Ticketpreise ab 1. August (Beispiele) Bautzen - Radeberg (Bahn) bis 31. Juli ab 1. August Abo-Monatskarte 182,90 € 185,90 € Monatskarte 225,00 € 230,30 € Wochenkarte 73,00 € 74,50 € Abo-Monatskarte ermäßigt 149,00 € 151,80 € Monatskarte ermäßigt 170,80 € 173,80 € Wochenkarte ermäßigt 55,00 € 55,80 € Bautzen - Dresden (Bahn) Abo-Monatskarte 216,00 € 220,10 € Monatskarte 264,00 € 270,50 € Wochenkarte 87,00 € 88,90 € Abo-Monatskarte ermäßigt 173,30 € 176,90 € Monatskarte ermäßigt 200,00 € 203,90 € Wochenkarte ermäßigt 65,50 € 66,60 € Bischofswerda - Bautzen (Bahn) Abo-Monatskarte 81,00 € 82,00 € Monatskarte 101,00 € 102,00 € Wochenkarte 31,50 € 32,00 € Abo-Monatskarte ermäßigt 67,00 € 68,00 € Monatskarte ermäßigt 76,00 € 77,00 € Wochenkarte ermäßigt 23,50 € 24,00 € Löbau - Bautzen (Bahn) Abo-Monatskarte 89,00 € 90,00 € Monatskarte 111,00 € 112,00 € Wochenkarte 34,50 € 35,00 € Abo-Monatskarte ermäßigt 73,00 € 74,00 € Monatskarte ermäßigt 83,00 € 84,00 € Wochenkarte ermäßigt 26,00 € 26,50 € Görlitz - Bautzen (Bahn) Abo-Monatskarte 141,00 € 143,00 € Monatskarte 176,00 € 178,00 € Wochenkarte 55,50 € 56,50 € Abo-Monatskarte ermäßigt 116,00 € 118,00 € Monatskarte ermäßigt 132,00 € 134,00 € Wochenkarte ermäßigt 41,50 € 42,50 € Stadtverkehr Bautzen (Bus) 9-Uhr-Abo-Monatskarte 27,00 € 28,00 € 9-Uhr-Monatskarte 34,00 € 35,00 € Abo-Monatskarte 31,00 € 32,00 € Abo-Monatskarte für Senioren 34,00 € 36,00 € Jahreskarte 354,00 € 365,00 € Jahreskarte für Senioren 388,00 € 410,00 € Monatskarte 39,00 € 40,00 € Monatskarte für Senioren 42,00 € 45,00 € Wochenkarte 12,00 € 12,50 € Abo-Monatskarte ermäßigt 26,00 € 26,00 € Monatskarte ermäßigt 29,00 € 30,00 € Wochenkarte ermäßigt 9,00 € 9,50 €

zur Startseite