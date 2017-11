Bus und Bahn werden teurer Der Verkehrsverbund wird trotz Rekordumsatz die Preise erhöhen. Es gibt aber auch Verbesserungen nach Pirna und Altenberg.

Andrang am Nachmittag am Haltepunkt der Müglitztalbahn in Glashütte. Ab 10. Dezember fährt ein Direktzug früh von Ottendorf-Okrilla über Dresden bis Altenberg und nachmittags zurück. Das Angebot richtet sich vor allem an die Uhrmacher in Glashütte. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Die Stammkunden müssen bereits seit August mehr für Monatskarten zahlen. Im kommenden Jahr sind nun die Gelegenheitsfahrer wieder dran: Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) erhöht mal wieder die Preise, obwohl die Einnahmen dieses Jahr wohl um drei Prozent steigen werden.

Für Einzelfahrten werden zehn Cent mehr fällig. Sie kosten dann 2,40 Euro. Die Viererkarte wird 40 Cent teurer. Und auch für Monatstickets müssen die Fahrgäste ab dem 1. August 2018 mehr ausgeben. Der Preis für Monatskarten steigt um einen bis drei Euro, hat der Zweckverband am Mittwoch in Weinböhla entschieden. Ihm gehören auch der Oberbürgermeister sowie elf Dresdner Stadträte an. Nicht steigen sollen die Preise für ermäßigte Einzel- und Viererkarten und die Tageskarte für eine Tarifzone.

„Steigende Kosten für Energie und Personal sowie die Verbesserung des Angebotes machen eine Tarifanpassung notwendig“, teilt der VVO mit. Zu den „Verbesserungen“ gehört unter anderem ein dichterer Regionalbahntakt zwischen Dresden und Königsbrück. Die Züge fahren ab Mitte Dezember auch sonnabends stündlich. Nach Kamenz wird der Stundentakt auf den Sonntag ausgedehnt. Ab April soll auch das Dresdner S-Bahn-Netz ausgebaut werden: Im Berufsverkehr früh und nachmittags werden die zusätzlichen Züge, die bisher aus Meißen kommend am Hauptbahnhof endeten, weiter bis Pirna fahren.

Außerdem können auf normale sowie Abomonatskarten und Jobticket auch in der Woche ab 18 Uhr ein weiterer Erwachsener und bis zu vier Schüler kostenlos mitgenommen werden. Bisher konnten Fahrgäste das nur von Freitag bis Sonntag. Neu ist ebenfalls ab 10. Dezember ein Direktzug, der früh am Morgen von Ottendorf-Okrilla über Dresden bis Altenberg fährt und nachmittags zurück. Das Angebot richtet sich an die Uhrmacher in Glashütte.

Finanziert wird das neue Angebot nicht nur durch Ticketeinnahmen. Der Freistaat wird die jährliche VVO-Förderung um über drei Millionen Euro anheben. Zumindest 2019 soll den Fahrgästen keine weitere Erhöhung zugemutet werden. Die Mitglieder in der Verbandsversammlung haben entschieden, die Preise für zwei Jahre festzuschreiben“, sagt Verbandsgeschäftsführer Burkhard Ehlen.

