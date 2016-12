Bus und Bahn trennt eine Mauer Seit einem Jahr ist der neue Busbahnhof in Görlitz in Betrieb. Fachleute und Fahrgäste loben ihn. Doch einige Kritiken bleiben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Busbahnhof ist durchaus ansehnlich, allerdings gibt es keine direkte Verbindung zum Bahnhof. Hier trennt die Mauer, und Reisende müssen „außenrum“. © nikolaischmidt.de Der Busbahnhof ist durchaus ansehnlich, allerdings gibt es keine direkte Verbindung zum Bahnhof. Hier trennt die Mauer, und Reisende müssen „außenrum“.

Schon vor der Eröffnung sah sich OB Siegfried Deinege 2015 den Busbahnhof gründlich an. Heute steht fest: Der Platz funktioniert.

Auf den Tag vor einem Jahr fand ein langes Hin und Her sein Ende: Der neue Busbahnhof wurde übergeben. Der Volksmund verortet ihn „am Kreisel Salomon-straße“, offiziell ist seine Adresse die Bahnhofstraße 77 a. Aus euphorischen Plänen, die den Busbahnhof in die Gleishalle des Görlitzer Bahnhofes einordnen wollten, war eine mehrfach abgespeckte Variante geworden – für 2,1 Millionen Euro immer noch teuer genug.

Seit dem Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2015 steuern Busse von jetzt elf Regionallinien die fünf Haltestelleninseln an. Wie so oft, galt es auch beim Busbahnhof, nachzubessern. So wurden Toiletten erst im zweiten Quartal 2016 fertig. Und es gab „bei wenigen baulichen Details wie der fehlenden Bordsteinabsenkung in Richtung Penny-Markt oder der Aufstellrichtung der Wartehäuschen Nachfragen“, erinnert sich Hartmut Wilke, Leiter des Görlitzer Amtes für Stadtentwicklung, „Grundsätzliche Kritik blieb aber aus“. Nach einem Jahr zieht er Bilanz: „Der neue Busbahnhof wird bei Experten wie Fahrgästen als attraktive und zeitgemäße Anlage wahrgenommen.“

Spricht Hartmut Wilke da wirklich für die Fahrgäste? Ja, so ist es. Denn zumindest 17 Reisende, die am vorigen Donnerstag nach ihrer Meinung zu Wilkes Aussage befragt wurden, stimmen zu. Sandra Trebesius vom Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) sagt es so: „Entstanden ist eine kleine Verknüpfungsstelle, die sehr übersichtlich ist und bei dem vorhandenen Verkehrsangebot auch gut funktioniert. Also eine gelungene Investition.“

Zudem gibt es nach verspäteter Inbetriebnahme eine zuverlässig arbeitende Fahrgastinformation – eine Anzeige, die Abweichungen von den Fahrplänen mit berücksichtigt. Und ein Schritt zur Barrierefreiheit ist eine Vorleseeinrichtung. „Aus unserer Sicht sind keine Änderungen notwendig“, sagt die Zvon-Sprecherin.

Zuständig für den Busverkehr ist das Landratsamt. „Wir haben schon vor Inbetriebnahme mit allen Partnern die Linien so angepasst, dass alle grundsätzlich den Busbahnhof bedienen und es dabei auch keine Überschneidungen an den einzelnen Bussteigen gibt“, berichtet die Leiterin des Straßenverkehrsamtes im Landkreis, Angelika Voigt. „Daher gab es von Beginn an keine Schwierigkeiten für die Verkehrsunternehmen, sich richtig einzuordnen.“ Auch für das Landratsamt sei der entstandene Busbahnhof „eine gute Lösung“.

Links zum Thema Kommentar: Verknüpfung mit Umwegen

Und wie sagte schon Oberbürgermeister Siegfried Deinege zur Eröffnung: „Es ist ein reisefreundlicher Übergang zwischen Bus, Bahn sowie Straßenbahn gewährleistet.“ Diesen Satz ließen sich die meisten der 17 Reisenden allerdings noch einmal vorlesen und fanden ihn nicht so ganz stimmig. „Der Bahnhof ist in Sicht, aber zu ihm gelangt man nur auf Umwegen“, kritisiert einer. Und eine zur Arbeit eilende Frau ergänzt: „Der Weg zur Straßenbahn war früher kürzer.“

Im Landratsamt bestätigt Angelika Voigt diese Kritiken: „Aus unserer Sicht ist die Umsteigesituation zum Stadtverkehr zu verbessern. Auch die Wege zur Bahn sind ein Wermutstropfen. Vielleicht kann die Stadt mit der Deutschen Bahn noch eine bessere Lösung finden?“

Die Stadtverwaltung indes zeigt auf den Zvon: „ Aktualität und Lesbarkeit der Fahrpläne sind verbesserungswürdig“, sagt Hartmut Wilke. Da müssten „Zuständigkeiten besser abgestimmt“ werden, damit alles seine Ordnung habe. Er nennt ein Beispiel: „Seit Ende Oktober fährt der Postbus nicht mehr, aber das Unternehmen ist noch immer am Haltestellenmast mit gelistet.“ Bei Befragungen sei zudem deutlich geworden, dass Ortsfremde Probleme haben, vom Bahnhof aus den Busbahnhof zu finden. Deshalb sind jetzt „zwei Hinweisschilder vorgesehen, die künftig die Orientierung verbessern werden“, kündigt Hartmut Wilke an.

zur Startseite