Bus und Bahn neu entdecken Mit einem Entdeckertag will der Verkehrsverbund auf sein Angebot aufmerksamen machen.

Der VVO lädt beim Entdeckertag zu diversen Touren per Bahn, Bus und Fähre ein. © Archiv: Daniel Förster

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) will noch mehr Leute fürs Bus- und Bahnfahren begeistern. Gelingen soll das mit dem nächsten VVO-Entdeckertag am 21. April. Dann lädt der Verkehrsverbund „zu tollen Touren mit Zug, Bus, Straßenbahn und Fähre im gesamten VVO-Gebiet“ ein – und das zum Schnäppchenpreis. Zwei Erwachsene, die bis zu vier Kinder mitnehmen können, müssen sich nur eine Familientageskarte für eine Tarifzone kaufen. Diese kostet neun Euro. Dass der Tag auf einen Freitag und nicht auf einen Sonnabend oder Sonntag fällt, sei kein Zufall. Das habe gute Gründe, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. So sei das Bus- und Bahnangebot an Werktagen wesentlich größer als an den Wochenenden. Außerdem falle der Tag in die Osterferien. Deshalb sei das Angebot vor allem für Familien interessant, die Urlaub „auf Balkonien“ machen, also nicht wegfahren. Und zu guter Letzt befürworten auch mehrere Partner des VVO diesen Tag. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Museen. „An Wochenenden sind diese Einrichtungen meist schon gut besucht“, sagt Schlemper. An den Werktagen sind sie nicht so stark frequentiert.

Deshalb locken sie an diesem Tag mit Sonderkonditionen. Dazu gehört auch das Osterzgebirgsmuseum im Schloss Lauenstein. Zwei Erwachsene, die mit dem VVO-Ticket an der Kasse stehen, zahlen hier nur den ermäßigten Eintritt. Vier Schüler bis zu 15 Jahren kommen kostenfrei ins Museum. Im Marie-Luise-Stolln in Berggießhübel können zwei Kinder in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei an der Führung teilnehmen. Den größten Andrang beim Entdeckertag verbuchte bisher das Nudelcenter in Riesa. Viele Eltern und Großeltern nutzen die verbilligte Fahrt, um sich das „Schlaraffenland für Nudelfans“ anzuschauen, sagt Schlemper.

