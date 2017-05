Bus-Umleitungen wegen Stadtfest Weil die Radeberger Innenstadt ab Freitag für die große Party gesperrt ist, können einige Haltestellen nicht angefahren werden.

Wegen des Bierstadtfestes fahren die Busse in Radeberg anders. © Thorsten Eckert

Wegen des am Freitagabend beginnenden Bierstadtfestes in Radeberg und der bereits ab dem Freitagmorgen geltenden Straßensperrungen können die Buslinien 302 und 310 ab Freitag 8 Uhr einige Haltestellen in der Bierstadt nicht anfahren, teilt der Regionalverkehr Dresden mit.

Auf den Linien 302 und 310 kommt es dabei zu folgenden Veränderungen: Die Haltestellen Dr.-Albert-Dietze-Straße, Stolpener Straße und Markt in Radeberg können durch die Line 302 nicht bedient werden. Als Ersatz ist die Haltestelle Rathenaustraße zu nutzen.

Weiterhin kann in Fahrtrichtung Radeberg die Linie 310 die Haltestellen Radeberg-Markt und Radeberg-August-Bebel-Straße nicht bedienen. Die Haltestelle Stolpener Straße wird auf die gegenüberliegende Seite in Höhe der Haltestelle für die Gegenrichtung (Fahrtrichtung Arnsdorf) verlegt, so der Regionalverkehr. (SZ)

