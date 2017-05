Bus-Umleitungen in Striesen

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bauen. Wegen Leitungsarbeiten auf der Dornblüthstraße in Striesen fahren die Busse der Linie 61 von Montag, 7 Uhr, bis zum 2. Juni, 14 Uhr, auf veränderter Strecke. In Richtung Weißig/Fernsehturm fahren die Busse zwischen den Haltestellen Pohlandplatz und Jacobistraße über die Ermelstraße und den Niederwaldplatz, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Die Ersatzhaltestellen für die Dornblüthstraße und die Niederwaldstraße werden in der Ermelstraße eingerichtet. (SZ/jv)

