Bus statt Kirnitzschtalbahn Zwischen Bad Schandau und Lichtenhainer Wasserfall wird Ersatzverkehr eingerichtet. Grund sind Arbeiten an der Energieversorgungsanlage.

Die Kirnitzschtalbahn bleibt am Mittwoch im Depot. Stattdessen fahren Busse. © Daniel Förster

Wer zum Frauentag einen Ausflug mit der Kirnitzschtalbahn geplant hat, den muss die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna/Sebnitz (OVPS) enttäuschen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, bleiben alle Straßenbahnen am Mittwoch, dem 8. März, im Depot. Als Grund wurden unvermeidliche Revisionsarbeiten an den Anlagen der Energieversorgung genannt. Statt der Straßenbahnen werden den gesamten Tag über Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt. „Die Busse fahren nach dem Fahrplan der Kirnitzschtalbahn“, erklärt OVPS-Sprecherin Solveig Großer. (SZ/gk)

