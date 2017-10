Bus statt Bahn in Richtung Elsterwerda Auft der Strecke zwischen Chemnitz und Elsterwerda verändern sich Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Auf der Linie RB 45 kommt es zwischen vom 1. November bis Freitag, 3. November, zu Beeinträchtigungen. Betroffen sind Verbindungen am späten Abend und in der Nacht.So verkehrt in diesem Zeitraum die RB 45, die um 21.53 Uhr in Chemnitz am Hauptbahnhof startet, zwischen Gröditz bei Riesa und Elsterwerda nur im Schienenersatzverkehr (SEV).

Ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) weist darauf hin, dass die Busse an den bekannten Zughaltepunkten ankommen und abfahren. Fahrräder können im SEV allerdings nicht transportiert werden. Zudem verschieben sich aufgrund der eingesetzten Busse Ankunfts- und Abfahrtszeiten auf der gesamten Strecke zwischen Chemnitz und Elsterwerda.

Veränderte Zeiten gibt es bei der Verbindung, die um 22.57 Uhr in Chemnitz Hauptbahnhof startet. Bis Riesa sind Abweichungen möglich. Grund für die Beeinträchtigungen sind Bauarbeiten der DB Netz AG am Streckennetz der MRB. (DA/mf)

