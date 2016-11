Bus soll durch Ödernitz fahren Einschränkungen im Schülerverkehr und nur die Bushaltestelle an der B115: Damit finden sich die Ödernitzer nicht ab.

An dieser Haltestelle an der B115 sollen die Ödernitzer Oberschüler auf den Bus nach Niesky warten. Ihre Eltern halten das für zu gefährlich. © André Schulze

Früh halb sieben müssen die Schüler an der B115 am Abzweig Ödernitz stehen und auf den Bus warten, der sie in die Nieskyer Schulen bringt. „Das ist viel zu gefährlich, noch dazu, wenn es früh dunkel ist“, sagt Carola Kopke. Sie wohnt in Ödernitz und ihre Tochter geht in die 8. Klasse am Gymnasium. Aber nicht nur ihre Tochter ist seit diesem Schuljahr auf den Linienbus angewiesen, um ins Gymnasium zu fahren. Das betrifft auch noch vier weitere Schüler aus dem Nieskyer Ortsteil.

Vor einem Jahr war alles komfortabler und sicherer, berichtet Carola Kopke. Da holte der Schülerverkehr die Kinder im Ort ab und lud sie dort wieder aus. Aber das ist nun vorbei, weil der Landkreis den sogenannten freigestellten Schülerverkehr einstellte. Das Schul- und Sportamt argumentiert, dass die Schülerbeförderung grundsätzlich im öffentlichen Personennahverkehr zu erfolgen hat. So steht es in der Satzung zur Schülerbeförderung. Können die Schüler nicht mit dem Linienbus fahren, beziehungsweise ist das (gesundheitlich) unzumutbar für sie, werden Fahrzeuge im freigestellten Schülerverkehr eingesetzt. Daran scheiden sich nun die Geister.

Während Kopkes und weitere Ödernitzer Familien davon überzeugt sind, dass die Haltestelle an der B 115 für ihre Kinder unzumutbar ist, behauptet der Landkreis das Gegenteil und sieht im Zustand und der Lage der Haltestelle keinen berechtigten Anspruch auf einen zusätzlichen Schulbus. Vielmehr wird von der Behörde auf die Stadt Niesky verwiesen, die zuständig für die Haltestellen im Stadtgebiet ist.

Das bestätigt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Zugleich hat sie Zweifel, ob ein Ausbau der beiden Haltestellen den Ödernitzern überhaupt etwas bringt. „Soweit mir bekannt ist, hat die Haltestelle am Abzweig Ödernitz kaum Fahrgäste“, sagt sie. Also warum soll die Stadt in eine Sache investieren, die am Ende dann doch nicht von den Betroffenen genutzt wird?

Die Ödernitzer haben deshalb einen anderen Vorschlag, sagt Simone Sturm als Vorsitzende des Ortschaftsrates: „Wir wollen, dass der öffentliche Linienverkehr durch Ödernitz fährt und damit die Leute im Ort ein- und aussteigen können.“ Denn Simone Sturm sieht dafür nicht nur Bedarf bei den Schülern, sondern auch bei den älteren Bürgern. „Wir haben keinen Laden sowie keine Gaststätte und Kindereinrichtung im Ort. Einkäufe müssen auswärts erledigt werden, und nicht jeder Rentner hat die Möglichkeit, mit dem Auto nach Niesky zu fahren“, erklärt sie. Somit könnten nicht nur die Kinder, sondern alle Einwohner den Bus nutzen, was die Route durch Ödernitz wirtschaftlicher macht.

Noch weniger als den Schülern kann man den Senioren den Weg aus Ödernitz heraus an die B115 zumuten, sagt die Ortschaftsrätin. Zumal die Bergstraße nicht in einem fußgängerfreundlichen Zustand ist. Außerdem steht man an der Haltestelle nach Niesky direkt am Straßenrand und lässt sich vom Fahrtwind der Autos fast umwehen. Bei Regen und Schneetreiben befindet sich der Unterstand nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite, so dass zweimal die Bundesstraße überquert werden muss. Ist zu allem Unglück auch noch der Autobahntunnel gesperrt und die B115 eine Umleitungsstrecke, dann wird das Über-die-Straße-wechseln zum Geduldsspiel und am Ende fährt der Bus ohne einem weiter, zumal er auf der Straße halten muss, da es keine Busbucht gibt.

Nachdem die Eltern den Ortschaftsrat und die Oberbürgermeisterin darüber informiert haben, folgte dem ein Gespräch mit dem Landkreis. In diesem wurde die Stadt für den schlechten Zustand der Bushaltestelle verantwortlich gemacht. Das ist zwar richtig, erklärt Carola Kopke, aber „man hat sich vor zwei oder drei Jahren wegen den Fahrgastzahlen für die Schulbushaltestelle im Ort entschieden. Diese wurde mit Fördergeldern erneuert.“ Gleichzeitig hat das Landratsamt angedeutet, sollte die Haltestelle an der B115 in einem sicheren Zustand sein, werden vermutlich auch die Grundschüler diese nutzen müssen. Bisher werden sie im Kleinbus in Ödernitz abgeholt und wieder hingefahren.

Die Stadt Niesky will sich nun stark machen, dass der Linienbus durch Ödernitz fährt. Dazu wird die Oberbürgermeisterin einen Beschluss in den Stadtrat einbringen. Er soll am Mittwoch im Verwaltungsausschuss vorberaten werden. Zudem steht noch ein Gespräch zwischen Stadt und Landrat Bernd Lange an. Auf ein Wort

