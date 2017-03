Aus dem Gerichtssaal Bus-Rüpel bedauert seine Entgleisung Ein 30-jähriger Dresdner hat Fahrgäste beleidigt und den Busfahrer gestoßen.

Wenn einem alles egal ist, passieren genau solche Dinge. Allerdings stand der Mann, der sich nun vor dem Amtsgericht Dresden wegen Körperverletzung verantworten musste, unter besonderer Beobachtung und hatte daher nicht den geringsten Anlass, sein Leben auf die leichte Schulter zu nehmen. Im Januar 2015 wurde der 30-jährige Deutsche aus Dresden am Landgericht Dresden wegen Handels mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das war das große Glück des Angeklagten, der bis dahin noch nicht straffällig geworden war. Immerhin hatte er sich damals freiwillig in eine Entzugstherapie begeben. Seit seiner Jugend hatte er ein großes Drogenproblem. Zunächst hatte er Cannabis geraucht, später auch noch Crystal genommen.

Im Mai 2015, nur wenige Monate nach seiner ersten Verurteilung, ist der Mann jedoch betrunken und mit einer Mahlzeit aus einem China-Imbiss in einen Bus der Linie 94 gestiegen. Dort beschwerten sich die Fahrgäste über den Mann, der sie beleidigt haben soll. Als schließlich der Busfahrer ein zweites Mal zu dem renitenten Fahrgast kam, packte der Angeklagte den 25-Jährigen an den Oberarmen und schob ihn zweimal gegen das Gelenk des Gelenkbusses. Dabei erlitt der Fahrer eine schmerzhafte Rückenprellung.

Der Angeklagte, ein derzeit arbeitsloser Handelsfachpacker, gab den Vorwurf ohne Umschweife zu. Er sei alkoholisiert und wütend gewesen. Kurz vorher habe er seinen Therapieplatz verloren. Er soll in der stationären Einrichtung einen anderen Patienten in einen Schrank gesperrt haben. Kaum draußen, habe er getrunken. Inzwischen nehme er keine Drogen mehr.

„Sie können froh sein, dass wir so spät verhandeln“, sagte Richter Ralf Schamber. Nun müsse der Angeklagte keinen Widerruf fürchten. Die Tat liege bereits fast zwei Jahre zurück, und nach der Sache in dem Bus sei der Angeklagte nicht wieder aufgefallen. Er habe in der Therapie gelernt, sich zurückzuhalten, sagte der Angeklagte. So habe er eine Stelle bei einer Zeitarbeitsfirma aufgegeben, weil er dort Probleme mit Kollegen bekommen habe. „Es war eine dumme Sache, und sie tut mir leid“, sagte der Mann in seinem letzten Wort.

Richter Schamber verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 600 Euro, wie es die Staatsanwaltschaft und Verteidiger Thomas Zeeh übereinstimmend gefordert hatten.

