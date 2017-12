Bus rammt Seat Bei einem Unfall auf der B101 in Krögis wird eine Autofahrerin schwer verletzt.

Die Bundesstraße war eine Zeitlang voll gesperrt. © Roland Halkasch Die Bundesstraße war eine Zeitlang voll gesperrt.

Die Fahrerin dieses Autos wurde schwer verletzt.

Die Insassen und der Busfahrer kamen wohl mit dem Schreck davon.

Krögis. An der B 101 in Krögis hat sich am heutigen Donnerstagmittag wieder ein schwerer Unfall ereignet. Wie Zeugen berichten, wollte gegen 13.15 Uhr ein Seat Arosa die Bundesstraße überqueren. Dabei übersah die Fahrerin wahrscheinlich einen in Richtung Meißen fahrenden Reisebus. Der Bus rammte den Pkw seitlich; die Fahrerin musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Busses und die Insassen sollen jedoch nicht verletzt worden sein. Die Bundesstraße war gesperrt.

