Bus kollidiert mit Pkw Der Unfall passierte beim Einbiegen - ein Leichtverletzter.

Symbolfoto © Brühl

Döbeln. Am Montag gegen 6.20 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit einem Omnibus (Linienbus) die Schillerstraße in Richtung Stadtzentrum. Zur selben Zeit bog ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Opel von der Muldenstraße in die Schillerstraße ein. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von je ca. 2 000 Euro.

