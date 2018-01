Bus gerät ins Trudeln Der Schienenersatzverkehr für die Müglitztalbahn hat Schwierigkeiten, im Schnee voranzukommen.

Dieser Gelenkbus wollte von der Geisinger Hauptstraße auf die Bahnhofsstraße abbiegen. Dabei bekam er Schwierigkeiten. © privat

Geising/Glashütte. Es sah gefährlicher aus, als es war. Ein Bus des Kesselsdorfer Busunternehmens Satra hatte gestern große Probleme, von der Geisinger Hauptstraße auf die Bahnhofsstraße zu fahren. Der Gelenkbus kam im Kreuzungsbereich ins Rutschen, wie ein Leser der SZ beobachten konnte. Letztlich gelang es dem Busfahrer ohne fremde Hilfe, den Anstieg zu bezwingen, sagte ein Sprecher des Busunternehmens. Durch Schnee- und Eisglätte seien die Busfahrer am Mittwoch an ihre Grenzen gekommen.

Satra gehört zu den Busunternehmen, die seit einer Woche im Schienenersatzverkehr im Müglitztal im Einsatz sind, weil die Städtebahn Sachsen nach Kollisionen mit Bäumen den Bahnbetrieb eingestellt hat. Nachdem der Forst und die DB Netz AG als Streckenbetreiber in den letzten Tagen mehrere Gefahrenquellen beseitigten, sollte es am Mittwoch eine Erkundungsfahrt geben. Nach der sollte festgelegt werden, wann der Bahnbetrieb aufgenommen werden kann. Doch diese Fahrt fand nicht statt, weil die Arbeiter der DB zu spät fertig geworden sind, sagt Gabriele Clauss vom Verkehrsverbund Oberelbe. Nun warte man ab, wie der für Donnerstag vorhergesagte Sturm ausgehen wird. In Altenberg wächst die Ungeduld. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) versteht, dass aus Gründen der Sicherheit der Bahnbetrieb eingestellt wurde. Nicht nachvollziehen könne er, dass Städtebahn und DB Netz AG so lange für eine Einigung brauchten. Die Folge: Auch der Wintersport-Express blieb im Depot. Das ging zulasten der Gastronomie und Freizeiteinrichtungen, denen Kunden wegblieben und die so weniger eingenommen haben. Kirsten lässt über den Rechtsanwalt prüfen, ob eine Sammelklage in Betracht kommt. (SZ/mb)

