Bus fährt wegen Sperrung anders Der Straßenabschnitt An der Winzerei in Freital erhält eine neue Asphaltschicht. Das wirkt sich auf den Nahverkehr aus.

© Symbolbild: Oberthür

Nachdem die Arbeiten schon mehrmals verschoben wurden, bekommt die Straße An der Winzerei am Wochenende nun ihre abschließende Asphaltschicht. Die Straße ist deshalb von Freitag bis Sonntag voll gesperrt. Das hat auch Folgen für den Busverkehr, wie der Regionalverkehr Dresden mitteilt. So wird die Linie C in beide Richtungen über die Straße Wilsdruffer Straße, Pesterwitzer Straße, Zum Weinberg und Am Pfarrgarten zum Dorfplatz umgeleitet. Abfahrt am Dorfplatz ist in dieser Zeit immer eine Minute vor der Abfahrtszeit, die für die Haltestelle An der Winzerei gelten würde. Die Haltestellen Siedlerstraße und Freitaler Straße entfallen. Die Haltestelle Kohlsdorfer Straße wird nur bei den Fahrten Potschappel–Zauckerode und Zauckerode–Potschappel bedient. Die Straße An der Winzerei war aufgrund von Bauarbeiten in den vergangenen Wochen halbseitig und zeitweise voll gesperrt. Ab Mittwoch ist sie voraussichtlich wieder frei. (SZ/cb)

zur Startseite