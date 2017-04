Bus fährt Fußgängerin in Niesky an

Auffahrunfall am Bahnübergang Görlitz. Im Ortsteil Hagenwerder ist es zu einem Auffahrunfall an einem Bahnübergang gekommen. Der Fahrer eines in Tschechien zugelassenen Autos stoppte Sonntagnachmittag auf der Berzdorfer Straße, um sich zu vergewissern, dass kein Zug kam. Der 29-jährige Fahrer eines an zweiter Stelle fahrenden VW Passats hielt ebenfalls an. Ein nachfolgender Skoda allerdings stieß gegen das Heck des Volkswagens. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte eine Streife des Polizeireviers Görlitz Alkoholgeruch in der Atemluft des 33 Jahre alten Skoda-Fahrers fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,8 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Sicherstellung des Führerscheins des Mannes. Der entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 800 Euro.

Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung am Bahnhof Ebersbach-Neugersdorf. Sonntagabend haben Unbekannte am Bahnhof im Ortsteil Neugersdorf ein Buswartehaus beschädigt. Nach einem lauten Knall sei ein Audi gegen 17 Uhr vom Bahnhofvorplatz davongefahren. Zurück blieben die Scherben einer Scheibe der Haltestelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. Wer die Täter kennt oder das Kennzeichen des flüchtenden Audis gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter 03583 620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bus fährt Fußgängerin an Niesky. Am Nieskyer Zinzendorfplatz hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hat ein Linienbus gegen 13 Uhr den Platz von der Muskauer in Richtung Görlitzer Straße überquert und dabei eine 16-jährige Fußgängerin leicht erfasst. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Sie soll bei Grün über die Straße gegangen sein. Nun werde ermittelt, ob der 61-jährige Busfahrer bei Rot gefahren ist. Der Bus war mit Schulkindern voll besetzt. Sie und der Fahrer wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Aufgrund des Zusammenstoßes kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall Weißwasser. Die Fahrerin eines Motorrads und ihre Sozia sind bei Weißwasser bei einem Unfall auf der B156 schwer verletzt worden. Die beiden 22-Jährigen waren am Sonntagabend mit einer Kawasaki auf der Bundesstraße unterwegs. An der Einmündung zur S 157 (Süßmuthlinie) missachtete ein 64-jähriger Audi-Fahrer augenscheinlich die Vorfahrt. Bei der anschließenden Kollision wurden die beiden jungen Frauen schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der am Motorrad und Pkw entstandene Sachschaden wurde in Summe auf etwa 8000 Euro beziffert.

Diebe stehlen VW Caddy Hainewalde. Unbekannte haben einen blauen VW Caddy Maxi gestohlen. Der Transporter mit den amtlichen Kennzeichen GR A 575 parkte vor einem Grundstück an der Obere Straße und verschwand in der Nacht zu Sonntag. Den Zeitwert des acht Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 8500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet.

Unbekannte zerstechen Autoreifen Görlitz. Unbekannt haben in der Leipziger Straße zwei Reifen eines Smarts zerstochen. Der Schaden vom Sonntagnachmittag wurde auf etwa 400 Euro beziffert. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Frau bei Streit vor der Disko verletzt Löbau. Vor einer Disko an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist eine Frau bei einem Streit zwischen zwei Männern verletzt worden. Sonntagmorgen waren zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer aus Löbau um eine Jacke in Streit geraten. Sowohl der 20-Jährige als auch sein zwei Jahre älterer Kontrahent meinten, sie gehöre ihm. Im Verlauf der verbal und handgreiflich geführten Auseinandersetzung fiel ein Umherstehender auf die 23-Jährige. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen an einem Bein. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu der Körperverletzung.

Bundespolizei stellt alkoholisierte Autofahrer Görlitz. Innerhalb von 24 Stunden hat die Bundespolizei zwei polnische Kraftfahrer erwischt, die alkoholisiert unterwegs waren. Am späten Samstagabend wurde an der Görlitzer Stadtbrücke erst ein 35-Jähriger ertappt. Er saß hinter dem Steuer eines Audi A4 mit Zgorzelecer Kennzeichen, obwohl er offensichtlich vorher getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 1,64 Promille Atemalkohol ergeben. Am Sonntagabend dann kontrollierten die Beamten abermals einen polnischen Audi. Dessen Führer wirkte orientierungslos und wollte außerdem nicht verstehen, was für Dokumente von ihm verlangt werden. Als er dann auch noch undeutlich zu sprechen begann, regte sich ein Verdacht. Demnach hatte der 38-Jährige tatsächlich auch getrunken. Bei ihm zeigte das Testgerät später 2,92 Promille Atemalkohol an. Im ersten Fall übernahm das Neißerevier, im zweiten Fall das Autobahnpolizeirevier Bautzen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Unbekannte beschmieren Bahnhofsgebäude Großschönau/Zittau/Wilthen. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende laut Bundespolizei erneut verschiedene Bauwerke und Gebäude der Deutschen Bahn mit Farbe beschmiert und zerkratzt. In Großschönau teilte ein bisher unbekannter Täter an einer Eisenbahnunterführung in englischer Sprache mit, dass er keine Polizisten mag. Am Bahnhof Zittau wurde an einer Scheibe der ehemaligen Reiseagentur eine Buchstaben- und Zahlenkombination eingeritzt. Und am Bahnhof Wilthen verewigten sich vermutlich bahnreisende Fans der SG Dynamo Dresden am Wartemodul am Bahnsteig 1 und den dahinterliegenden Schaukästen mittels schwarzem Edding. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebe stehlen VW Golf Bad Muskau. Unbekannte haben in Bad Muskau einen VW Golf V gestohlen. Das blaue Auto mit den amtlichen Kennzeichen SPN RS 52 parkte an der Köbelner Straße und verschwand in der Nacht zu Montag. Den Zeitwert des zwölf Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 14000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet.

Unbekannte verändern AfD-Fahnen Bad Muskau. In Bad Muskau haben Unbekannte offenbar in der Nacht zu Montag an der Fußgängerbrücke über die B115 sowie am Eingang zum Fürst-Pückler-Park AfD-Fahnen beschmiert. In einem Fall war ein Hakenkreuz dargestellt worden. Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nahmen die Stoffbahnen ab. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.