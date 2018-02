Bus brennt - 15 Schüler verletzt

Ein Feuerwehrmann steht hinter einem ausgebrannten Reisebus auf der Bundesstraße 308. Der Bus war während einer Ausflugsfahrt von Schulkindern in Brand geraten. © Benjamin Liss/NEWS5/dpa

Oberreute. Bei einer Ausflugsfahrt von Schulkindern ist am frühen Mittwochabend der Reisebus auf der Bundesstraße 308 bei Oberreute (Landkreis Lindau) in Brand geraten. Das Feuer sei vom Motorraum ausgegangen, teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit. Alle Passagiere hätten den Bus verlassen können. Es habe aber 15 Leichtverletzte gegeben. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Auf Bildern von der Unfallstelle war ein im hinteren Teil völlig ausgebrannter Bus zu sehen. Es fehlten sämtliche Seitenscheiben. Die Türen waren geöffnet. Die Schulklasse aus Sonthofen war auf dem Weg ins Theater nach Bregenz am Bodensee.

Im Juli war auf der Autobahn 9 in Oberfranken ein Reisebus auf einen Sattelzug aufgefahren und daraufhin komplett ausgebrannt. 18 Fahrgäste starben in den Flammen, 30 konnten sich retten. (dpa)

