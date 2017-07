Bus bleibt an Brücke hängen

Nünchritz. Anfang Juli beschmierten Unbekannte die Rückwand der Sporthalle an der Glaubitzer Straße mit roter, gelber und schwarzer Farbe. Dabei brachten sie unter anderem den Schriftzug „Mentos“ an. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien werden mit etwa 1.500 Euro veranschlagt.

Glaubitz. Unbekannte zerstachen in der Nacht zum Donnerstag alle vier Reifen eines Audi A4 an der Zeithainer Straße. Dabei entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Großenhain. Am Mittwochvormittag führten Beamte des Polizeireviers Großenhain eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Riesaer Straße durch. Innerhalb von zwei Stunden wurden 47 Fahrzeugen gemessen. Sieben Fahrer waren zu schnell auf der 50er-Strecke unterwegs. Am Abend gab es eine weitere Kontrolle auf der Großraschützer Straße. Von 61 gemessenen Fahrzeugen waren neun zu schnell unterwegs.

Endstation Graben

Zschaitz-Ottewig. In Höhe Wolfsgut überquerte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein Traktor die bevorrechtigte B 169. Ein auf der B 169 aus Richtung Ostrau kommender Pkw Audi wich dem Traktor aus, um eine Kollision zu vermeiden, und fuhr dabei in den Straßengraben. Beide Insassen (Alter und Geschlecht der Polizei derzeit nicht bekannt) des Audi erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7 000 Euro.