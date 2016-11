Bus-Abfahrzeiten ändern sich In Hoyerswerda ist die Görlitzer Brücke fertig gebaut. Das wirkt sich auf den Busverkehr aus.

Ab dem 12. November ändert sich der Fahrplan für den Schienenersatzverkehr zwischen Horka und Hoyerswerda. Grund dafür ist die Görlitzer Brücke in Hoyerswerda. An der wurde seit dem vergangenen Jahr gebaut und der Schienenersatzbus musste deshalb eine Umleitung fahren.

Jetzt hält der Bus wieder an einer anderen Haltestelle in Hoyerswerda. Das wirkt sich auf die Fahrzeiten auf der gesamten Strecke aus. Dies teilt der Betreiber der Linie, die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) mit. Damit verschieben sich die Zeiten ab Horka an allen Haltestellen um zwei Minuten nach vorne. In der Gegenrichtung fahren die Busse ebenfalls zwei Minuten früher an allen Haltestellen bis zur Station Ödernitzer Straße in Niesky. Hier wartet der Bus auf den Taxi-Zubringer aus Petershain und setzt die Fahrt zur gewohnten Zeit fort. Betroffen sind also in dieser Richtung die Stationen in Lohsa, Uhyst, Klitten und Mücka.

Die Buslinie ist Teil des Schienenersatzverkehrs auf der Strecke der Niederschlesischen Magistrale. Unter der Bezeichnung OE 64 verbindet die Linie Hoyerswerda und Horka. Über die Zuglinie OE 65 besteht in Horka Anschluss nach Görlitz, Zittau und Cottbus. (so)

