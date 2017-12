„Burning Christmas“ vor Heiligabend Im Weißwasseraner Broilereck kommen Freunde von harter Musik auf ihre Kosten. Die SZ sprach mit einer der Bands.

Die Weißwasseraner Band „Forget Your Hopes“ bei ihrem 2017er Auftritt beim „Rock das Sofa“ in Weißwasser. © Christian Köhler

Gleich drei Bands werden am Samstag im Weißwasseraner Broilereck für reichlich Kopfnicken unter den eingefleischten Hardrock- und Metalfans sorgen. Neben der Bautzener Slamcore-Band „The Dunwich Horror“ und der Halbendorfer Band „Lobo“ spielen auch die Weißwasseraner „Forget Your Hopes“. Sie stellen dabei gleichzeitig ihre neue EP „Burning Planet“ vor. Die SZ hat mit der Band noch vor dem Konzert gesprochen.

Wie habt ihr euch gegründet?

Nico: Ich bin mit Yves, unserem Gitarristen, gemeinsam zur Schule gegangen. Wir haben die gleiche Musik gemocht. Wir haben uns dann Gitarren besorgt und einfach angefangen Musik zu machen.

Marco: Ich bin als Schlagzeuger im Sommer 2015 dazugekommen, weil meine frühere Band „The Marlboro Man is Dead“ kaum noch zusammen gespielt hat.

Yves: Zu uns drei ist dann Falk Konzan als Bassist dazugekommen. Es hat dann anschließend noch ein paar Wechsel von Bandmitgliedern gegeben, aber die sind heute nicht mehr dabei.

Nico: Und irgendwann habe ich dann meine Gitarre beiseitegelegt und habe angefangen, zu singen.

Marco: Ich finde es inzwischen schon ein bisschen schade, dass wir keine zweite Gitarre mehr haben, aber vielleicht meldet sich noch ein Gitarrist, wir sind nämlich noch auf der Suche nach einem.

Und wie ging es dann weiter?

Marco: Wir haben in den vergangenen zwei Jahren fast monatlich Konzerte in der gesamten Region, von Dresden bis Cottbus, gespielt und mit den Proben sind immer neue Lieder dazugekommen. Bei den Konzerten haben wir durchgehend ein positives Feedback von den Leuten erhalten.

Yves: Ja, aber von Anfang an: Wir haben 2016 unseren ersten Auftritt in der Alten Weberei in Ebersbach gehabt. Seitdem sind wir übrigens mit der Band „The Dunwich Horror“ befreundet, die nun zu unserer Record-Release-Party am Samstag in Weißwasser mit auftreten wird.

Im Broilereck am Samstag wollt ihr eure neue EP „Burning Planet“ vorstellen?

Nico: Ja, wir haben Anfang dieses Jahres begonnen, einige Lieder aufzunehmen. Das war mehr Arbeit, als wir gedacht hatten.

Marco: Das hat sich alles ganz schön hingezogen, weil wir alle arbeitsmäßig stark eingebunden sind und zum Großteil erst nach 16 Uhr ins Studio konnten.

Was wünscht ihr euch für das Konzert am Samstag in Weißwasser?

Yves: Wir wünschen uns, dass alle unsere Freunde vorbeikommen und mit uns feiern.

Nico: Wir freuen uns, dass wir in unserer Heimatstadt auftreten können. Es wird auch eine kleine Überraschung geben, von der wir allerdings noch nichts verraten.

Marco: Wir möchten Musik für jedermann machen und leben nach dem Motto: Liebe zur Musik und gegen Rassismus.

Wie schätzt ihr die Auftrittsmöglichkeiten in Weißwasser und der Umgebung für Nachwuchsbands ein?

Nico: Uns ist es wichtig, dass die Live-Musik in Weißwasser erhalten bleibt. Es hat in den vergangenen Jahren ganz schön nachgelassen, was Konzert-Events in Weißwasser und der näheren Umgebung betrifft.

Marco: Ja, das stimmt. Leider gehen viele zu Discos und hören Musik aus der Dose, während die handgemachte Musik nach und nach in den Hintergrund gerät. Und dass es vor Weihnachten noch einmal ein Konzert der härteren Gangart in Weißwasser gibt, ist doch eine schöne Sache.

Gab es in diesem Jahr ein Highlight für euch?

Marco: Oh, da gab es eigentlich zwei. Unser Auftritt zum Stadtfest in Weißwasser im Sommer wird uns immer in Erinnerung bleiben. Und das Konzert beim „Rock das Sofa“ war mein persönliches Highlight. Wie die Leute da abgegangen sind, das war schon richtig toll.

Was habt ihr euch für das kommende Jahr vorgenommen?

Marco: Wir wollen definitiv ein Musikvideo drehen.

Yves: Und natürlich Konzerte spielen. Ende Mai sind wir zum Beispiel beim Gahlen Moscht Festival in der Nähe von Spremberg.

Nico: Konzerte sind uns wichtig, und naja, ganz nebenbei verdienen wir auch Geld, was dann in die Miete unseres Proberaums fließt. Den teilen wir uns in Bad Muskau mit der Band Lobo.

Das Gespräch führte Christian Köhler

