Burkauerin auf der Partei-Kariereleiter Die Vorsitzende der SPD Bischofswerda und stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende, Dr. Uta Strewe ist erstmals in den Landesvorstand ihrer Partei gewählt worden.

Dr. Uta Strewe ist verheiratet. Die Familie stammt aus Süddeutschland und lebt seit 2007 in Burkau. © Steffen Unger

Die Vorsitzende der SPD Bischofswerda und stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende, Dr. Uta Strewe ist erstmals in den Landesvorstand ihrer Partei gewählt worden. Sie bekam bei einer Listenwahl 69,4 Prozent der Stimmen. Insgesamt gab es für die 17 Posten 21 Kandidatinnen und Kandidaten. Wie die SPD mitteilt, kam die Burkauerin auf das sechstbeste Ergebnis. „Ich bin das erste Mal für dieses Amt angetreten, mit so viel Zuspruch hätte ich niemals gerechnet, ich freue mich sehr“, sagt Dr. Uta Strewe.

Dr. Uta Strewe engagiert sich in Bischofswerda und der Region auffällig nah an den Interessen der Menschen. Zuletzt beförderte sie die Diskussion um eine von Eltern, Lehrern und Erziehern im Interesse der Kinder gewünschte Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Grundschule Süd. Sie ließ aber auch nicht locker und holte die lange Zeit nichtöffentlich geführte Kita-Planung der Stadt Bischofswerda in die Öffentlichkeit. In ihrer Bewerbungsrede für den Landesvorstand lenkte Dr. Uta Strewe, selbst Mutter von vier Kindern, den Blick ebenfalls auf die soziale Lage von Familien in Sachsen. „Alle Kinder haben eine faire Chance verdient. Dazu gehören eine gute Kinderbetreuung, differenzierte Bildungsangebote, familienfreundliche Arbeitsbedingungen und faire Löhne“, sagte sie.

Stefan Brangs aus Schmölln, bisher Vorstandsmitglied, kandidierte nicht erneut. Dass mit der Wahl von Dr. Ute Strewe die Region aber weiter stark im wichtigsten Parteigremium der SPD im Land vertreten bleibt, sei wichtig, so Brangs. (SZ)

zur Startseite