Burkauer bei Unfall schwer verletzt Ein Kleintransporter aus dem Landkreis Görlitz ist auf der A38 bei Leinefelde auf einen Lkw aufgefahren. Der Beifahrer kommt dabei ums Leben. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Der Kleintransporter ist auf der A38 bei Leinefelde (Thüringen) zuvor mit einem Lkw zusammengestoßen. © WichmannTV/dpa

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagmorgen auf der A38 kurz hinter Leinefelde in Fahrtrichtung Göttingen ereignet, bei dem ein Zittauer ums Leben gekommen ist. Das teilt ein Sprecher der Autobahnpolizei in Thüringen mit. Drei Männer aus dem Landkreis Görlitz sind gegen 8.30 Uhr in Richtung Westen auf Montage unterwegs gewesen, als der 24-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf das Heck eines vorausfahrenden Lkw auffuhr. Wie er der Polizei später berichtet, sei er einem Teil auf der Fahrbahn ausgewichen.

Durch den Aufprall wurde der 28-jährige Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Der Zittauer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und ein weiterer 25-jähriger Mitfahrer – die aus Burkau und Löbau stammen – verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und kamen in ein nahe gelegenes Klinikum. Der polnische Lkw-Fahrer blieb laut dem Sprecher der Autobahnpolizei unverletzt.

Ein Gutachter hat seine Arbeit aufgenommen, um den Unfallhergang zu klären. Die A38 ist während der Rettungs- und Bergungsarbeiten über fünf Stunden voll gesperrt gewesen. Der Stau soll zwischendurch bis zu zehn Kilometer betragen haben. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Leinefelde und Worbis, die beim Befreien der Unfallopfer und Reinigen der Fahrbahn halfen. (szo/tc)

zur Startseite