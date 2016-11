Burkau verkauft Mehrfamilienhäuser Neue Eigentümer werden für zwei Objekte gesucht. So will die Verwaltung Kosten sparen.

Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein informierte über die Verkaufsabsichten. © Steffen Unger

Die Gemeinde Burkau plant den Verkauf zweier Mehrfamilienhäuser auf der Schulstraße 6 und 7 mit insgesamt neun Wohnungen. Die Mieter seien über die Verkaufsabsichten bereits informiert worden, sagte Bürgermeister Sebastian Hein auf Anfrage.

Die Häuser werden jeweils an den Meistbietenden verkauft. Für das Wohnhaus Schulstraße 6 mit einer Gesamtwohnfläche von 259 Quadratmetern, aufgeteilt auf vier Wohnungen, sollen mindestens 190 000 Euro erzielt werden. Für das auf der Schulstraße 7 liegt das Mindestgebot bei 225 000 Euro. Es verfügt über fünf Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 295 Quadratmetern. Die erhofften Erlöse basieren auf Zahlen von Verkehrswertgutachten. Der Verkauf einzelner Wohnungen sei nicht möglich, so Sebastian Hein. Als Grund für den Verkauf nannte der Bürgermeister den hohen Investitionsbedarf. Die Häuser müssten seit ihrer letzten Sanierung vor 15 Jahren nun erneut teilweise innen und außen modernisiert werden. Diese Kosten wolle man vermeiden. Zudem sei Vermietung keine Pflichtaufgabe, so Hein.

Verkaufsangebote können bis 2. Dezember, 10 Uhr, bei der Verwaltung in einem geschlossenen Umschlag abgegeben werden. (cm)

zur Startseite