Burkau vergrößert Gewerbegebiete Die Gemeinde will weitere sieben Hektar erschließen. Interessenten stehen schon fest.

Burkau will weitere sieben Hektar für Gewerbeansiedlungen erschließen. © Thorsten Eckert

Die beiden Burkauer Gewerbegebiete links und rechts der Säuritzer Straße sollen in den nächsten Jahren um insgesamt sieben Hektar wachsen. Die Gemeinde reagiere damit auf Erweiterungsoptionen von ansässigen Firmen, sagte Bürgermeister Sebastian Hein (CDU) auf Anfrage. Sogenannte Ausgleichsflächen in beiden Gewerbegebieten, die bislang nicht bebaut werden dürfen, sollen deshalb künftig bebaubar sein. Die Bebauungspläne, auf deren Grundlage die Gewerbegebiete in den 1990er-Jahren erschlossen und bebaut worden sind, müssen deshalb geändert werden. Darüber entscheidet am Mittwochabend der Gemeinderat.

Bereits sicher ist, dass das Unternehmen Solar Direct in diesem Jahr eine neue Halle errichtet. Dafür gibt es bereits Baurecht. Weitere größere Firmen an der Säuritzer Straße sind der Landmaschinenhändler Agram, das Unternehmen Ovovac, das vorgebrütete Hühnereier für die Impfstoffproduktion nach Dresden liefert, sowie der Sonderpostenmarkt Philipps. (SZ)

