Burgübernahme wird besiegelt Am 18. Oktober ist Notartermin zur offiziellen Gründung einer Gesellschaft für die Burg Hohnstein.

Es wird derzeit an einem Konzept für den Erhalt der Burg Hohnstein gearbeitet. © Marko Förster

Der Bürgermeister der Stadt hat die weiteren Schritte zur Gründung der eigenen Betreibergesellschaft der Burg Hohnstein festgelegt. Am 18. Oktober findet der Notartermin zur offiziellen Gründung der Gesellschaft statt. Danach wird das Konto eröffnet. „Auf dieses muss Geld eingezahlt werden. Erst dann ist die neue Gesellschaft geschäftsfähig“, sagt der Bürgermeister. Nach dem Notartermin kann der Geschäftsführer bestimmt werden. Das soll voraussichtlich Hohnsteins Tourismuschef André Häntzschel sein. Bereits im Vorfeld hatte das Landratsamt für die Gründung der Betreibergesellschaft, eine hundertprozentige Tochter der Stadt, sein Okay gegeben. Auch der Hohnsteiner Haushalt mit einem Kredit über 100 000 Euro, die als Startkapital nötig sind, wurde genehmigt. Darüber hinaus arbeiten sowohl das Landratsamt als auch die Stadt Hohnstein an einem Konzept, wie die Burg instand gehalten, betrieben und vermarktet werden soll. (SZ/aw)

