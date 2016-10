Burglaufstarter erwartet Überraschung Zur 20. Auflage haben sich die Organisatoren etwas einfallen lassen. Was, das verrät Dirk Schreiber im Interview.

Auch wenn nicht so gutes Wetter angekündigt ist wie in den vergangenen Jahren, so hoffen die Veranstalter am Sonntag doch auf ein volles Starterfeld. © Archiv/André Braun

Am Sonntag am 9.30 Uhr wird im Rahmen der 12. Mittelsächsischen Lauftour der 20. Leisniger Burglauf gestartet. Zur runden Auflage dieser Veranstaltung haben sich die Organisatoren etwas einfallen lassen. Der Döbelner Anzeiger sprach darüber mit Dirk Schreiber, der bereits den ersten Lauf mitorganisierte.

Dirk Schreiber, 20 Jahre sind für solch eine Laufveranstaltung eine recht ordentliche Zeit, sind Sie stolz, dass Sie mit Ihren Mitstreitern, vor allem Ihrer Schwester Annett Naumann und deren Mann Ronny den Lauf so etablieren konnten?

Auf jeden Fall. Das kann man so sagen.

Wer hatte eigentlich die Idee zum Lauf?

Ich bin durch André Kupfer, mit dem ich in die Schule gegangen bin, zum Laufen gekommen. Im Gespräch mit ihm und anderen Läufern kam dann heraus, dass es in Leisnig keinen Lauf mehr gab. Wir haben geschaut, wo ein Termin frei ist und haben ihn dann zwei Wochen vor den Dresden-Marathon gelegt. Die Idee war, auf dem Burghof zu starten. Doch das erwies sich als unpraktikabel. Und so sind wir ans Fitnessstudio herangetreten und da unten losgelaufen. Und das ist bis heute so.

Was macht den Reiz des Burglaufs aus?

Den macht auf jeden Fall die landschaftliche Strecke aus. Erst geht es flach an der Mulde entlang, dann folgt der schwere Anstieg Richtung Altenhof und zurück geht es dann bergauf, bergab die Mulde entlang. Praktisch gibt es die gesamte 13-Kilometer-Strecke landschaftlich immer Abwechslung.

Eine Besonderheit der Veranstaltung war von Anbeginn, dass an die kleinsten Sportler gedacht wurde. Es gab frühzeitig einen Bambinilauf, wahrscheinlich sogar den ersten der Region?

Das war dem geschuldet, dass unser Großer 97 geboren wurde. Als er drei Jahre alt war, haben wir dann den ersten Bambinilauf organisiert. Einfach, weil wir aus dem Kindergarten die ganzen Eltern kannten. Zudem haben wir die Kindereinrichtungen auch angeschrieben und so hat sich das gut entwickelt.

In 20 Jahren ist sicher eine ganze Menge passiert, können Sie sich an die eine oder andere Anekdote erinnern?

Kurios war vor sechs oder sieben Jahren, als ich an Position drei lag, mir ein Läufer entgegen kam. Da bin ich hinterher gelaufen und habe ihm gesagt: „Du läufst verkehrt.“ Er sagte, dass ihm das egal sei und er so weiter laufe. Ich habe dadurch meine Position verloren. Warum er verkehrt gelaufen ist, wissen wir bis heute nicht.

Wie oft sind Sie selbst mitgelaufen?

Ich denke 14, 15 Mal bin ich mitgerannt.

Und wie haben Sie abgeschnitten?

Die beste Platzierung war Rang zwei hinter André Kupfer.

Die 20. Auflage verlangt doch nach etwas Besonderem. Mit was werden Sie die Starter überraschen?

Dieses Mal haben wir uns an den großen Läufen orientiert. Es gibt einen Starterbeutel und ein Startpräsent. Wir haben etwas Einzigartiges mit dem Burglauflogo anfertigen lassen. Außerdem wird es zweimal Live-Musik geben.

Bei solch einem Lauf muss jemand die organisatorischen Fäden in der Hand halten, werden Sie starten oder Ihre Schwester?

Wir werden beide starten, diesmal muss Annetts Mann Ronny aussetzen.

Wie gut ist Ihr Draht zu Petrus, das es am Sonntag nicht regnet?

Man muss sagen, die schwarze Kasse war nicht so gut gefüllt (lacht). Es sieht nicht so gut aus. Wir hatten aber schon alles, sogar leichten Schneefall. Ändern kann man es sowieso nicht. Wir hoffen aber dennoch, dass es 150 Läufer werden,

Gespräch: Dirk Westphal

