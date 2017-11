Burghof bekommt Brunnen zurück Zum Ende der Besuchersaison gibt es noch etwas Neues auf Burg Mildenstein zu sehen. Und trotzdem bleibt es spannend.

Unter dieser neuen Krone befindet sich die alte Brunnenanlage, die von Besuchern der Burg Mildenstein ab sofort besichtigt werden kann. Wie alt der Brunnen genau ist, muss noch erforscht werden. Erste Reparaturen waren im 14. Jahrhundert nötig. © Dietmar Thomas

Wie selbstverständlich fließt heutzutage Wasser aus dem Hahn. Zumindest hierzulande. Das war nicht immer so. Doch wie sind die Bewohner der Burg Mildenstein – zeitweise Hunderte Bedienstete und Gäste – dann zu Wasser fürs Kochen und andere alltägliche Dinge gekommen? Diese Frage zu beantworten, fällt den heutigen Besuchern der Schlossanlage nun leichter. Bis jetzt gab es nur einen Hinweis, wo sich der frühere Burgbrunnen befand. In den letzten Monaten war ein Holzhäuschen zum Schutz der Bauarbeiter drumherum gebaut. Seit Donnerstag ist dieser Schutz verschunden und sichtbar wird eine gemauerte Brunnenkrone. Durch eine Plexiglasscheibe können Neugierige in Zukunft einen Blick in den Brunnen werfen. So dürfte für den einen oder anderen vorstellbar werden, wie mühselig und vielleicht auch kräfteraubend es einst war, Wasser für die Burgbewohner Bottich um Bottich aus mindestens 40 Meter Tiefe nach oben zu befördern.

Einige Informationen darüber erhalten Besucher in Zukunft auf einer Tafel in der Nähe des Brunnens, stellt Burgherrin Susanne Tiesler in Aussicht. Jetzt geht die Saison erst einmal zu Ende, die Anlage und das Museum sind vor der Schließzeit im Dezember und Januar nur noch an wenigen Tagen geöffnet. „Es ist schön zu sehen, wie mit dem Brunnen ein nächstes Detail für die Besucher erlebbar wird“, findet die Leiterin der Burg Mildenstein. Sie freut sich genauso darauf, wenn die Brunnenanlage in Abstimmung mit den Landesdenkmalpflegern noch weiter erforscht wird. „Wann das sein wird und wer das übernimmt, kann ich noch nicht sagen“, so Susanne Tiesler. Sie ist sich ziemlich sicher, dass die weitere Erkundung des Brunnens keinen Schatz zutage fördern wird – zumindest nicht im Sinne von blinkenden Schätzen. Die Leiterin spricht vielmehr von weiteren Erkenntnissen zur Baugeschichte der Burg. Diese könnte das Material liefern, mit dem ein Teil des Brunnens nach bisherigen Erkenntnissen noch verfüllt ist.

Bis Anfang 1993 herrschte die Meinung vor, dass der Brunnen komplett verschüttet ist. Ein wenig Licht ins Dunkel brachten im April dieses Jahres die Höhlen- und Karstforscher des gleichnamigen Dresdener Vereins. Sie schürften einen langen tiefen Graben auf dem Burghof und stießen schließlich auf die rund 45 Zentimeter unter Hofniveau liegende gemauerte Kappe, mit der der Brunnen bis Anfang 2017 verschlossen gewesen ist. Damals entnahmen sie nur einen Stein und ließen unter teils abenteuerlichen Umständen eine zum Schutz dick in Lumpen eingehüllte Kamera in die Tiefe hinab. Aber bis auf die Dokumentation der Lage des Brunnens konnten die Forscher nichts ausrichten.

Das änderte sich im Winter 2001. Trotz heftigen Schneetreibens begann ein zwölfköpfiges Team des Dresdener Vereins mit der Ersterkundung des Burgbrunnens. Zuerst musste alpinistische Befahrungstechnik installiert und ein Hängesitz für den Einsatz in der Tiefe gebaut werden. An mehreren Tagen sowie bei einem weiteren Einsatz im März fertigten die Hobbyhöhlenforscher eine Video- und Fotodokumentation der Brunnenlage an. In ihrem Bericht beschrieben sie die Brunnenausmauerung und den -schacht. Die derzeitige Sohle machten sie in 42 Metern aus. Dort trafen sie auf kleinstückigen Bauschutt und Holzreste der Vorgängerschalung der Brunnenkappe, die 1810 erneuert worden ist. Vereinschef Hartmut Simmert jedoch geht davon aus, dass der Brunnenschacht noch weitere 20 Meter in die Tiefe reicht.

Im Frühjahr dieses Jahres nun waren die Dresdener Forscher wieder in Leisnig bei der Brunnenöffnung dabei. Seitdem haben die Bauleute eine neue Brunnenkrone errichtet.

Öffnungszeiten der Burg Mildenstein im November: sonntags und am Feiertag, 22. November: 10 bis 17 Uhr

